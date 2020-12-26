新冠併發症！美3歲童確診後中風 右半身都不能動

今（2020）年新冠疫情肆虐全球，截至目前全球確診人數已達8000萬人，死亡人數也突破175萬人。日前也傳出一名3歲的美國男童確診後，不但因腦血管阻塞導致右手及右腳無法移動，更不能正常的講話，遭醫師評估為「新冠的併發症」。

據《福斯新聞》報導，密蘇里州一名3歲男童柯爾特（Colt Parris）於上周開始不吃不喝，因此母親薩拉．帕里斯（Sara Parris）帶他到當地診所檢查並進行篩檢，結果呈現陰性，但為保險起見，當地醫院也建議檢建議柯爾特至大醫院檢測。

沒想到，當一家人前往密蘇里大學婦幼醫院檢測時，竟呈現陽性，且在確診不久後，柯爾特的右腿及右手開始沒有知覺。對此，該院醫生則判定柯爾特的大腦是因新冠病毒的神經學作用造成阻塞，目前評估是「新冠所造成的併發症」。

神經科醫師高梅茲（Camilo Gomez）文中也提到，許多新冠的患者容易出現血塊的現象，所以才會中風。而目前，醫院表示將在接下來的六個月中，使用血液稀釋劑或阿司匹林來做治療。

另外，對於病毒感染的途徑，薩拉也提到，早在今年年初就已經最大程度地減少公眾互動，學校也暫停上課，避免與外界的任何接觸，至今無法確認感染源。