快訊

駭人！大陸上市網遊公司董座 遭前董事投毒身亡享年39歲

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘

中國新增20例確診 北京也出現本土病例

中央社 / 台北26日電
美聯社
美聯社

中國25日新增20例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例有8例，出現在北京和遼寧。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增20例COVID-19確診病例，其中境外移入12例，包括上海通報的5例、雲南2例、福建1例、湖南1例、廣東1例、四川1例，和陝西1例。

25日新增的本土病例共有8例，分別是北京通報的2例，和遼寧的6例。當天沒有新增死亡和疑似病例。

北京日報報導，北京新增的2例確診者都住在順義區。其中1名病患，是當地銷售冷鮮食品的貨運店員工，她在公司安排的病毒核酸檢測中，被檢出陽性，之後確診。

另一名確診者，則是因出現發熱、咳嗽症狀而就醫，隨後確診。

此前，北京已連日出現多宗無症狀感染者。

央視新聞app報導，遼寧省新增的6例本土確診，有5例在大連市，1例在瀋陽市。此外，大連還新增2例本土無症狀感染者。

國家衛健委報導，中國現有328例確診，累計治癒出院病例8萬1971例，累計死亡病例4634例，累計報告確診8萬6933例，沒有現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者90萬0482例，還在醫學觀察的密切接觸者1萬2055人。

在無症狀感染者方面，中國25日新增19例，當天沒有轉確診病例，當天解除醫學觀察10例，還在醫學觀察的無症狀感染者有245例。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區共有8481例，其中7317例已出院，136例死亡。澳門特別行政區則有46例，都已出院。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北京赴韓國人員驗出新冠肺炎陽性 住所社區封鎖

12港人家屬發聲明 譴責北京秘密審訊

春運將至 北京市：幹部國企帶頭就地過節

國藥新冠疫苗進入上市審理 最快明年1月上市

相關新聞

法國現首例英國變種病毒！男子由倫敦返回法國

法國衛生部25日證實，該國出現首起英國變種病毒感染案例。個案出現在西部城市圖爾（Tours），確診男子19日從倫敦返回法...

日、韓單日確診人數創新高 變種病毒株首度入境日本

全球新冠肺炎（COVID-19，2019 冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，日本和韓國單日新增確診人數雙創新高，英國發現的變種...

中國新增20例確診 北京也出現本土病例

中國25日新增20例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例有8例，出現在北京和遼寧

圖表看疫情／日、韓單日確診創新高 變種病毒株入境法國、日本

全球新冠肺炎（COVID-19，2019 冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，日本和韓國單日新增確診人數雙創新高，英國發現的變種病毒株首度入境日本，香港更因此將外籍入境旅客強制隔離期延長至21天。

日本5人染英國變種新冠病毒 官方危機感強

從英國返回日本的5人身上首度查出確診感染2019冠狀病毒疾病新變種病毒株。日本國立感染症研究所所長脇田隆字說，如果變種新...

視訊取代親友歡聚 疫情下菲律賓慶耶誕大不同

每到耶誕節，許多菲律賓家庭會廣邀親朋好友歡聚。不過，今年受疫情影響，不少菲國民眾選擇只跟身邊的家人一起慶祝，並用視訊或簡...

圖表看疫情／全球染疫人數恐僅冰山一角 日本也發現變種新冠病毒

截至台灣25日晚間7時，全球逾7900萬人染疫、超過174萬人病故，根據各國當局和WHO提供的數據做出統計，這恐怕只是實際感染總數的...

世衛秘書長耶誕感言：勿糟蹋眾人為疫情所做犧牲

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天發表耶誕感言表示，疫情期間為...

防變種病毒入侵 俄國：自英國入境旅客隔離兩週

為防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒入侵，俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，國家消費者衛生監管部...

被指當地新冠變種病毒更容易傳播 南非官員：無科學根據

南非衛生部長姆希齊昨天批評英國衛生部長韓考克有關南非新型變種病毒「更易傳播」的說法，並指出沒有任何證據顯示南非的新型病毒...

女兒確診新冠肺炎！媽不甩堅持全家去迪士尼：這是聖誕禮物

新冠肺炎疫情肆虐全球，大家都盡量減少戶外活動，但美國有位媽媽卻沒有為抗疫而減少慶祝活動，即使其4歲女兒接受病毒檢測呈陽性，仍打算一家人於12月26日到美國佛羅里達州的迪士尼遊玩...

日本疫情嚴峻 第2波源頭可能來自兩處群聚感染

日本國立傳染病研究所針對近萬筆病毒基因進行分析，發現日本第2波疫情擴散起點，可能只是2處未被發現的群聚感染；當時若能成功...

熱門新聞

抓到了！ 萊豬表決一度沒投對票 原來余天在忙麻將手遊

怕爆！本土疫情後採檢量單日激增一倍 北區、台北區最多

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

柯文哲批機師足跡一謊要用十個掩蓋 陳時中：他在講他自己

亞洲週刊稱蔡英文「民選獨裁」 民進黨反嗆：毫無評論價值

蔡英文表姊夫吳明鴻 接掌最高行政法院院長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。