快訊

亞洲週刊稱蔡英文「民選獨裁」 民進黨反嗆：毫無評論價值

讓專業的來！談授權、擬合約…影視經紀人的「媒合術」

女兒確診新冠肺炎！媽不甩堅持全家去迪士尼：這是聖誕禮物

香港 / 卡洛兒
女兒確診新冠肺炎，媽堅持要去迪士尼過聖誕節。 歐新社
女兒確診新冠肺炎，媽堅持要去迪士尼過聖誕節。 歐新社

新冠肺炎疫情肆虐全球，大家都盡量減少戶外活動，但美國有位媽媽卻沒有為抗疫而減少慶祝活動，即使其4歲女兒接受病毒檢測呈陽性，仍打算一家人於12月26日到美國佛羅里達州的迪士尼遊玩，隨即惹來網上猛烈抨擊。

這位媽媽日前在臉書社團「Disney World Junkies」發文表示，4歲女兒確診新冠肺炎，而其他家庭成員的檢測則呈陰性，一家人原定於26日前往迪士尼樂園遊玩，直言如果要取消這次活動會讓她非常沮喪，因籌備多月「6月已取消一次」，加上這是兩位孩子的聖誕禮物，「沒有這個旅程，什麼都不能送給她們」。原PO補充，女兒並沒有任何病徵及不適，而身邊朋友也認為一家人可以繼續旅程，因而現在陷入兩難局面。

貼文引起網上熱烈討論，有人批評她自私，即使女兒沒有病徵都有可能傳播給人，「妳一家人的聖誕快樂，令全部人一起爆發」，而且病毒有潛伏期，其他家庭成員檢測呈陰性，不代表沒中招。有住在迪士尼樂園附近的居民就抱怨，近來的生活不斷被旅客入侵，就像被病毒圍繞一樣。

美國新冠肺炎確診數字已突破1800萬，本月18日更破紀錄單日新增逾40萬確案個案。位於佛羅里達州（Florida）的迪士尼世界（Disney World）自3月閉門以來，於7月11日重開。

延伸閱讀：

飲品蓋沒蓋好灑出來點算好 台外賣員超暖心一個舉動獲網友大讚

台車禍現場肇事辣妹背影太亮眼 網民鼻血狂流驚呼火氣都消了

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 迪士尼

相關新聞

日本首見英國變種新冠病毒！5名自英返日者染疫確診

日媒TBS新聞和NHK報導，日本厚勞省證實，國內首度出現變種新冠病毒確診病例，目前染疫者為自英國返日的5名民眾...

防變種病毒入侵 俄國：自英國入境旅客隔離兩週

為防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒入侵，俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，國家消費者衛生監管部...

被指當地新冠變種病毒更容易傳播 南非官員：無科學根據

南非衛生部長姆希齊昨天批評英國衛生部長韓考克有關南非新型變種病毒「更易傳播」的說法，並指出沒有任何證據顯示南非的新型病毒...

女兒確診新冠肺炎！媽不甩堅持全家去迪士尼：這是聖誕禮物

新冠肺炎疫情肆虐全球，大家都盡量減少戶外活動，但美國有位媽媽卻沒有為抗疫而減少慶祝活動，即使其4歲女兒接受病毒檢測呈陽性，仍打算一家人於12月26日到美國佛羅里達州的迪士尼遊玩...

日本疫情嚴峻 第2波源頭可能來自兩處群聚感染

日本國立傳染病研究所針對近萬筆病毒基因進行分析，發現日本第2波疫情擴散起點，可能只是2處未被發現的群聚感染；當時若能成功...

「能寄疫苗給聖誕老公公嗎？」 輝瑞執行長收信暖回：我會的

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，近日又見變種病毒出現讓疫情更加嚴峻，疫苗的開發牽引著世人的希望。日前，就有小朋友寫信給疫苗大廠輝瑞藥廠（Pfizer）執行長布爾拉（Albert Bourla），希望他能把疫苗寄給「耶誕老人和他的精靈們」，這單純可愛的願望獲得布爾拉的回應，他也向小朋友表達會為世人健康盡最大的努力。

佛奇：COVID-19要群體免疫 疫苗接種率恐得近9成

美國最傑出傳染病專家佛奇在今天刊出的訪問中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）若要達到群體免疫，疫苗...

染疫數持續飆！日媒指今再爆增3745例 連三日創新高

日本電視台（NTV）報導，截至當地時間25日下午6點（台灣時間下午5點），日本25日新增3745例新冠肺炎確診病例，連三...

駐英代表處再增一人確診 耶誕至新年間取消領務申請

外交部今天表示，駐英國代表處新增1名人員確診新冠肺炎，代表處在耶誕假期至新年期間，暫時取消領務案件申請預約。這是英國代表...

美國人無懼疫情 就是要過耶誕節

美國新冠肺炎疫情嚴重，雖然公衛官員呼籲民眾待在家，但不少民眾仍在耶誕節假期搭機旅遊；據美國運輸安全管理局（TSA）資料，...

韓媒：駐韓美軍新冠疫苗今早抵韓 醫療人員將優先接種

南韓媒體25日報導，美國國防部為駐韓美軍提供的第1批新冠疫苗已運抵南韓。韓聯社援引仁川機場知情人士消息報導，載著駐韓美軍...

南韓27日決定是否啟動最高防疫等級 首爾看守所爆疫情

韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部25日通報，截至當地時間當天零時，南韓爆增1241例新冠肺炎確診，創下單日新高。其中感染...

熱門新聞

抓到了！ 萊豬表決一度沒投對票 原來余天在忙麻將手遊

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

開放美國萊豬成定局 孫大千：美國給民進黨什麼好處？

柯文哲批機師足跡一謊要用十個掩蓋 陳時中：他在講他自己

自稱桃園勇者 鄭運鵬：用選市長威脅我沒用

不甩黨紀 林淑芬等3人脫隊棄權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。