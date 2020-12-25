女兒確診新冠肺炎！媽不甩堅持全家去迪士尼：這是聖誕禮物

新冠肺炎疫情肆虐全球，大家都盡量減少戶外活動，但美國有位媽媽卻沒有為抗疫而減少慶祝活動，即使其4歲女兒接受病毒檢測呈陽性，仍打算一家人於12月26日到美國佛羅里達州的迪士尼遊玩，隨即惹來網上猛烈抨擊。

這位媽媽日前在臉書社團「Disney World Junkies」發文表示，4歲女兒確診新冠肺炎，而其他家庭成員的檢測則呈陰性，一家人原定於26日前往迪士尼樂園遊玩，直言如果要取消這次活動會讓她非常沮喪，因籌備多月「6月已取消一次」，加上這是兩位孩子的聖誕禮物，「沒有這個旅程，什麼都不能送給她們」。原PO補充，女兒並沒有任何病徵及不適，而身邊朋友也認為一家人可以繼續旅程，因而現在陷入兩難局面。

貼文引起網上熱烈討論，有人批評她自私，即使女兒沒有病徵都有可能傳播給人，「妳一家人的聖誕快樂，令全部人一起爆發」，而且病毒有潛伏期，其他家庭成員檢測呈陰性，不代表沒中招。有住在迪士尼樂園附近的居民就抱怨，近來的生活不斷被旅客入侵，就像被病毒圍繞一樣。

美國新冠肺炎確診數字已突破1800萬，本月18日更破紀錄單日新增逾40萬確案個案。位於佛羅里達州（Florida）的迪士尼世界（Disney World）自3月閉門以來，於7月11日重開。

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文章授權轉載自《香港01》