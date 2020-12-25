北京赴韓國人員驗出新冠肺炎陽性 住所社區封鎖

據中國中央電視台新聞app（應用程式）報導，北京疾控部門下午通報，一名朝陽區韓亞航空辦公室職員22日返回韓國後，2019冠狀病毒核酸檢測呈陽性，24日診斷為無症狀感染者。

報導表示，朝陽區已啟動緊急應變機制，並對病例所在大廈及居住場所按防疫要求進行封控管理，同時採樣4000多人，已出結果1684人，均為陰性。

在此之前，北京已連續兩天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者，當局今天宣布，國內高風險地區人員嚴格控制進京，中風險地區人員非必要不進京。

據報導，北京25日下午舉行疫情防控工作記者會，通報這例在韓國檢出的無症狀感染者，並表示朝陽區已對病例公司所在地嘉成廣場、居住地凱賓斯基公寓進行封控管理，同時對相關人員按防疫要求進行管控。

報導表示，目前當地初步排查密切接觸者43人，均已落實管控措施；並對無症狀感染者的工作和居住場所人員開展核酸檢測，共計採樣4000多人，已出結果1684人，均為陰性。

據報導，當地全面進行環境檢測，採集環境樣本1255件，結果均為陰性；對無症狀感染者工作場所及居住場所全面消毒，面積共12萬平方公尺。

在此之前，北京於23日、24日各新增一例無症狀感染者，分別位在順義區與西城區。前者是前往浙江寧波出差時，被發現核酸檢測陽性；後者則是一名在餐飲機構的少年，在例行冷鏈工作人員檢測時檢出。

北京市政府發言人徐和建今天坦言，北京疫情已出現多點散發零星病例狀況，疫情防控面臨「大考」。

北京市政府副秘書長陳蓓則宣布，要嚴格管理境內外中高風險地區人員進京，國內高風險地區人員嚴格控制進京，中風險地區人員非必要不進京；每天直航入境北京航班旅客規模繼續實行總量控制，嚴格實行「14+7」集中醫學觀察和健康監測。