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「能寄疫苗給聖誕老公公嗎？」 輝瑞執行長收信暖回：我會的

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情肆虐全球讓今年聖誕節不好過，日前有小朋友寫信給輝瑞藥廠執行長布爾拉（Albert Bourla），對他許下純真願望「能寄疫苗給聖誕老公公嗎？」讓布爾拉相當暖心。圖為示意圖。美聯社
疫情肆虐全球讓今年聖誕節不好過，日前有小朋友寫信給輝瑞藥廠執行長布爾拉（Albert Bourla），對他許下純真願望「能寄疫苗給聖誕老公公嗎？」讓布爾拉相當暖心。圖為示意圖。美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情肆虐全球，近日又見變種病毒出現讓疫情更加嚴峻，疫苗的開發牽引著世人的希望。日前，就有小朋友寫信給疫苗大廠輝瑞藥廠（Pfizer）執行長布爾拉（Albert Bourla），希望他能把疫苗寄給「耶誕老人和他的精靈們」，這單純可愛的願望獲得布爾拉的回應，他也向小朋友表達會為世人健康盡最大的努力。

布爾拉在網路社群Linkedin上貼出小朋友寫給輝瑞的信，內容寫道「我聽說你們做出了新的疫苗，做得好！可以請你寄一些疫苗給聖誕老公公跟他的精靈們嗎？拜託你！我們想要拯救聖誕節，也想讓所有孩子們開心點」。

對此，布拉爾表示，這些信來自充滿同情心和希望的孩子，時時刻刻提醒我們這份工作有多重要，不僅是對於新冠肺炎，也涉及到其他醫療領域。

布拉爾也在文章中回應這些孩子們的來信，「我們會盡最大努力為世界各地的人帶來希望，而且我們也會確保照顧到耶誕老人與他的精靈們」。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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