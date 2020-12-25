大連疫情不歇 專家組出動助調查

今年以來抗疫有成的南韓和日本，新冠肺炎疫情又開始拉警報，南韓新增病例創新高，東京也創下新增病例紀錄。美國加州新冠肺炎病例於24日突破200萬例，成為美國第一個超過200萬人染疫的州。根據約翰霍普金斯大學數據，美國人口最多的加州累計超過201萬人染疫、2.3萬人喪生。

2020-12-25 10:17