快訊

450萬元保時捷休旅車彰化1元起標 男子2萬元買到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大連疫情不歇 專家組出動助調查

中央社 / 台北25日電
大連22日中午起，計劃利用3天時間展開核酸普篩。中新社
大連22日中午起，計劃利用3天時間展開核酸普篩。中新社

遼寧省大連市近日接連傳出2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，中國國家衛健委今天表示，已派出10人組成的專家小組赴當地協助疫情調查處置工作。

官方統計顯示，15至24日，大連本次群聚性疫情累計報告19例確診和20例無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會官網通報，大連市群聚疫情發生後，國務院聯防聯控機制和國家衛生健康委高度重視，已於22日派出工作組趕赴當地指導協助疫情調查處置工作。

工作組由國家衛生健康委衛生應急辦公室帶隊，由醫療管理、流行病學、病毒學、疾病防控、衛生應急等領域專家共10人組成。

綜合陸媒和網路消息，大連疫情擴散後，當地官方22日宣布展開全民核酸檢測，並嚴控民眾離開大連。

此外，擁有1.5萬名學生的大連海洋大學因為一名學生檢測呈陽性，全校22日停課並實施封閉管理，進行全面篩檢。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

延伸閱讀

張上淳談台灣防疫關鍵 專家意見獲陳時中採納

無症狀感染者爆增 大連封城、民宅大門也釘死

中國新增15例新冠肺炎確診 遼寧、大連疫情持續

大連本土新冠肺炎疫情擴散 祭全民檢測嚴控外流

相關新聞

不聽勸不怕死 ! 全美8450萬人擬聖誕出遊 比感恩節出遊人還多

全美逾8450萬人擬在年終聖誕假期期間出遊，可能超越感恩節出遊的人數；雖然聯邦疾病防治中心(CDC)建議民眾今年延後佳節...

國藥新冠疫苗進入上市審理 最快明年1月上市

中國國家藥監局藥審中心（ CDE ）24日公布中國國藥集團新冠疫苗上市申請的受理號，正式宣布國藥中生北京生物製品研究所的...

大連疫情不歇 專家組出動助調查

遼寧省大連市近日接連傳出2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，中國國家衛健委今天表示，已派出10人組成的專...

英國返抵東京2人確診 日本分析是否為變種病毒

從發現變種新型冠狀病毒的英國返日的東京女性，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），是東京都第2例。東京都政府...

袁國勇：港府購買的三款疫苗未必能阻止無症狀感染

香港微生物學系講座教授袁國勇與其團對今日撰文表示，香港預先採購的三款新冠疫苗，皆能防止接種者出現有病徵感染或嚴重併發症，...

泰國疫情升溫 外籍移工成代罪羔羊

泰國龍仔厝府爆發武漢肺炎群聚感染，外籍移工成為眾矢之的，網路上開始出現歧視性言論，甚至有移工被雇主丟包。關注移工權益的非...

疫情拉警報！韓日新增病例創新高 前往香港均須強制隔離21天

今年以來抗疫有成的南韓和日本，新冠肺炎疫情又開始拉警報，南韓新增病例創新高，東京也創下新增病例紀錄。美國加州新冠肺炎病例於24日突破200萬例，成為美國第一個超過200萬人染疫的州。根據約翰霍普金斯大學數據，美國人口最多的加州累計超過201萬人染疫、2.3萬人喪生。

日本新增3742例創新高 英國返日確診待釐清病毒

讀賣新聞報導，統計昨天日本新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診3742例、重症患者人數達644人，...

大陸新增14例新冠確診 半數為本土病例

大陸昨日新增14例確診，其中7例本土來自遼寧；新增17例無症狀感染者，其中2例為本土無症狀感染。

今起 從國外前往香港均須強制隔離21天

香港特區政府宣布，自今日零時起，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，都必須在指定檢疫酒店強制檢...

6周暴增100萬！加州成美首個超過200萬人染疫的州

美國加州新冠肺炎病例於24日突破200萬例，成為美國第一個超過200萬人染疫的州。根據約翰霍普金斯大學數據，美國人口最多...

法國總統馬克宏新冠感染症狀已消失

(德國之聲中文網)整整一個星期前，馬克宏總統新冠病毒檢測呈陽性。上個周末他還有咳嗽、疲勞和肌肉疼痛等症狀，隨後，這位法國國家領導人便住進了前往凡爾賽宮總統住所燈籠閣（pavillon de la La

熱門新聞

抓到了！ 萊豬表決一度沒投對票 原來余天在忙麻將手遊

9行政命令全通過！ 萊豬明年開放入台

案771震驚全台 韓國人羨慕：一例確診就可上新聞

開放美國萊豬成定局 孫大千：美國給民進黨什麼好處？

台灣學生在美確診！「每天噴香水」確認嗅覺 揭當地離譜現況

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。