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大連疫情不歇 專家組出動助調查
遼寧省大連市近日接連傳出2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，中國國家衛健委今天表示，已派出10人組成的專家小組赴當地協助疫情調查處置工作。
官方統計顯示，15至24日，大連本次群聚性疫情累計報告19例確診和20例無症狀感染者。
中國國家衛生健康委員會官網通報，大連市群聚疫情發生後，國務院聯防聯控機制和國家衛生健康委高度重視，已於22日派出工作組趕赴當地指導協助疫情調查處置工作。
工作組由國家衛生健康委衛生應急辦公室帶隊，由醫療管理、流行病學、病毒學、疾病防控、衛生應急等領域專家共10人組成。
綜合陸媒和網路消息，大連疫情擴散後，當地官方22日宣布展開全民核酸檢測，並嚴控民眾離開大連。
此外，擁有1.5萬名學生的大連海洋大學因為一名學生檢測呈陽性，全校22日停課並實施封閉管理，進行全面篩檢。
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