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法國總統馬克宏新冠感染症狀已消失

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(德國之聲中文網)整整一個星期前，馬克宏總統新冠病毒檢測呈陽性。上個周末他還有咳嗽、疲勞和肌肉疼痛等症狀，隨後，這位法國國家領導人便住進了前往凡爾賽宮總統住所燈籠閣（pavillon de la Lanterne）進行隔離。

當時馬克宏在推特上發布了一則短視頻，他說："我有一個消息要告訴大家。繼續小心照顧好自己。每個人都可能中招。我被保護得很好，非常小心。"接著他補充說："盡管如此，我還是感染了病毒。也許是一時大意，也可能是運氣不好。"

鑑於在聖誕節假期之前，法國每天的新增病例再次呈上升趨勢。他敦促人們保持社交安全。

據來自愛麗舍宮的肖像呈，隔離期間，總統在凡爾賽的總統官邸繼續工作。

周二（12月22日），他與俄羅斯總統普京通了電話。馬克宏在聖誕節前提醒國民遵守防疫措施例如隨時戴口罩等。法國是歐洲國家中受新冠疫情影響最大的國家之一。

據當局統計，在這個擁有約6700萬人口的國家，自疫情爆發以來，已有約6.2萬名感染者死亡。

李京慧/洪沙 (德新社)

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