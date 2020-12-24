香港新增71例新冠肺炎確診 近半數源頭不明
香港今天新增71例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，其中30例源頭不明。衛生官員表示，近日很多個案都是冬至家庭聚會期間受到感染，呼籲民眾在耶誕、新年假期避免聚集。
綜合香港電台、明報新聞網報導，截至今天凌晨，香港新增71例確診，其中61例是本土個案、30例源頭不明，今天新增還約50例一採陽性個案。
目前香港累計確診達8425例。醫院管理局下午通報，兩名確診的高齡患者病逝，累計已有135人染疫死亡。
香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會中表示，今天有大約一半的本土病例感染源頭不明，部分病例沒有症狀，呼籲民眾聚餐時要謹慎。
她又說，近日很多個案都是冬至家庭聚會期間受到感染，一個人可以傳染8人、10人，不少是一家人返回父母或到親戚家中過冬至，然後三代人確診，因此呼籲民眾耶誕、新年長假要盡量避免聚集活動。
另外，今天有3例來自英國的境外移入病例，張竹君說，其中兩例沒有病徵，另一人有輕微咳嗽，衛生防護中心及香港大學化驗所會加強抽查自英國回港人士的樣本。
關於英國發現兩例與南非有關的變種病毒個案，張竹君表示，已致函世界衛生組織希望了解更多相關情況，衛生署化驗所也會留意有無來自南非的個案，暫時並沒有航班由南非直飛香港。
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