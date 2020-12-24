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北京再增1例無症狀感染者 西什庫天主堂封閉

中央社 / 台北24日電

中國北京今天再新增一例新冠肺炎無症狀感染者，為一名河北籍16歲少年，6日從天津到北京，任職於西城區一處餐飲機構，從事冷鏈相關工作。同樣位於西城區的西什庫天主堂也宣布暫停開放。

綜合新京報網、北青網等北京媒體報導，這名患者現住北京市西城區金融街街道，為順天府生活館員工，12月6日自天津進入北京，22日接受冷鏈從業人員例行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）核酸檢測，隔天被發現為陽性，隨即轉運至地壇醫院。

據通報，北京疾控單位綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，今天診斷這名少年為無症狀感染者。目前，正在進行流行病學調查，初步判定密切接觸者224人，並對他的工作和居住等場所進行消毒，落實相關管控措施。

據報導，北京西城區政府副區長繆劍虹下午在記者會中表示，患者任職的順天府生活館百姓生活服務中心已經實施封閉管理，進行外環境檢測，採集樣本67件，結果為陰性；對宿舍採集外環境樣本22件，結果為陰性。

繆劍虹並表示，將對西城區所有餐飲和冷鏈食品企業及從業人員進行大排查，並嚴格做到每週進行一次核酸檢測。

同樣位於西城區的天主教北京教區西什庫天主堂今天也發布緊急通知，宣布因疫情因素即日起暫停開放，並提醒凡是12月18日至23日到過西什庫順天府超市的人員，都要盡速到屬地社區報到及接受居家隔離。

在此之前，北京市衛生健康委員會上午也在官網通報，當地新增1例無症狀感染者。患者住在順義區，23日病毒核酸檢測結果呈現陽性時，正在浙江寧波出差，此前曾搭乘國內航班。這名患者目前已住院隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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