台灣學生在美確診！「每天噴香水」確認嗅覺 揭當地離譜現況

根據約翰霍普金斯大學的數據，美國確診病例突破1800萬例，位居疫情最嚴重的國家。一名在美國念書的台灣留學生發文透露，自己被室友傳染新冠肺炎，不僅全身痠痛、喉嚨乾，甚至還失去嗅覺、味覺，有一陣子「每天起床都要先噴香水」，只為了確認自己嗅覺還在不在。

原po在PTT發文表示，由於美國疫情嚴重，自己9個月來都盡量待在宿舍內沒有亂跑，然而百密一疏，還是被室友傳染新冠肺炎，「平常完全沒和他講話，也沒有共用衛浴還是中鏢了」。

原po透露，自己從12月11日起身體出現症狀，檢測後確診新冠肺炎，症狀包含喉嚨乾、全身痠痛，痠痛更是從骨子裡痠出來那種痠，不是重訓完的那種肌肉痠。他也透露，之後兩天都在發燒，「整天持續38度」。

但這一切痛苦沒結束，原po接下來失去嗅覺和味覺，「每天起床就是香水塞鼻孔確認自己嗅覺還在，深吸一口只聞得到一點點的味道」。另外，因為吃東西完全沒味道，整天都沒食慾，「雞胸肉吃起來就是絲絲的肉，煮的麵吃起來就鹹鹹的」，真的就像味同嚼蠟。

原po表示，如今他漸漸康復，嗅覺也恢復到50%，看到台灣出現本土個案的消息也十分感嘆，只能說台灣防疫的成果，真的是要靠所有人一起努力，反觀美國，「生病了就是回家休息，開趴的仍開趴，不戴口罩的仍不戴」，完全無視防疫的態度讓人不敢恭維，希望大家好好守護台灣。