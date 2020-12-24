耶誕假期將至 各國防疫有寬有嚴

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

面臨即將到來的聖誕假期與跨年，各國防疫措施大不同，多數歐洲國家採更嚴格防疫，但也有部分國家沒特別限制，甚至還有放寬限制的國家！歐洲國家如英、法、德等都特別規範過節的人數限制，而疫情嚴重的巴西沒有明確增加限制，美國也僅由各州政府宣導，最與眾不同的要屬黎巴嫩，該國反在節慶期間放寬限制，盼能在僑民回國的同時，把消費能力注入經濟低迷的市場。

歐洲假期防疫更嚴

即便疫情籠罩全球，仍難消弭聖誕假期到跨年節慶將帶來的放鬆氣氛，但這對多數國家來說，無疑是防疫難度的提升，如何避免群聚感染成為佳節首要課題，根據《美聯社》整理各國報導，發現佳節防疫措施大有不同。

多數歐洲國家都站在嚴加提防的陣線，特別是近幾週疫情急轉直下的荷蘭，該國已經處於5週的嚴格禁售期，非必要的商店都勒令暫不營業，德國近期也寫下國內感染人數的最高紀錄，從上週開始實行硬性封鎖，從11月起，餐館、酒吧都關門，適逢聖誕假期間，德國防疫措施稍微放鬆，允許能有至多4名親密成員一起在室內度過佳節。

而《BBC新聞網》也補充，英、法、義、西做法很接近，也屬於嚴格防疫一派，英國允許最多3個家庭一起過節，法國則規定6人，西班牙最多接受10人的節慶群聚，義大利允許2組家庭成員一同過節，但仍禁止外出用餐，過節不自炊只能點外送。韓國措施也類似這些歐陸國家（訂定人數），在節慶期關閉旅遊景點，但接受5人以下的私人聚會。

黎國不防疫反拼經濟？

部分國家防疫措施沒有特別改動，諸如巴西與美國。巴西雖然是受疫情打擊嚴重的國家之一，確診數全球第3，但該國防疫措施沒有隨假期到來而變嚴，上週末里約熱內盧海灘與餐廳還是人擠人；確診數最多的美國則沒有發布全國限制，僅交由各州政府規定假期防疫要點，多數聯邦機構都只是建議不要跨州移動，偏向宣導性質。

此外，還有逆向操作、假期間放鬆防疫的例子：黎巴嫩，該國打算在假期間迎回眾多的僑胞回國，盼人民消費，將外幣注入經濟低迷的國內市場，黎巴嫩甚至在上週解禁夜店等娛樂場所，僅限制客人不能跳舞，但狹小室內擠滿大量群眾，仍舊引發網路上熱議。

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