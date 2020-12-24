我駐英國代表處一職員確診 辦公室全面消毒分組分流上班

外交部今天表示，駐英國代表處1名職員23日確診新冠肺炎，代表處已立刻啟動防疫應變計畫，包括維持居家及分組分流上班、安排辦公室立即及定期全面消毒，並依據接觸史請相關人員居家隔離及自主健康管理。

外交部表示，駐英國代表處1名職員上周末回報出現發燒及呼吸道症狀，立刻依防疫規定居家隔離及通報英國國民健康服務署(NHS)要求接受檢驗，並於12月23日接獲檢驗結果確認感染。

外交部表示，駐英國代表處已立即啟動防疫應變計畫，包括維持居家及分組分流上班、安排辦公室立即及定期全面消毒，並依據接觸史請相關人員居家隔離及自主健康管理，如有症狀務必馬上通報，至於領務服務部分，目前維持「預約制」，未來將視疫情發展進行調整並適時對外公布。

外交部表示，由於歐洲疫情仍然嚴峻，外交部將繼續密切注意英國疫情發展，採取必要的防護措施，並在掌握駐館員眷健康安全的情況下，持續推動各項業務。