不堪重負 英國衛生部門請求暫緩脫歐

12月31日，為期11個月的英國退歐過渡期就將結束，這個島國將徹底脫離歐盟關稅同盟以及歐盟共同市場。英國衛生系統NHS(國家醫療服務體系)擔心，這會急劇增加抗擊疫情的難度，因此發出了暫緩脫歐的請求。

NHS在致約翰遜首相(Boris Johnson)的信函中呼籲，將過渡期再延長一個月。信函警告說，由於現在出現了傳染力大增的變種病毒，因此新增病例數量還會進一步上升；但與此同時，衛生系統的工作人員早已精疲力竭，此時若再因「無協議脫歐」造成額外負擔，NHS就有可能不堪重負。NHS因此請求約翰遜再爭取寶貴的幾星期時間，以便讓超負荷運行的醫院脫離險境。

英國衛生系統擔心，如果12月31日脫歐過渡期結束時，英歐雙方仍然沒有達成相關協議，就會出現貿易壁壘以及新增關稅，這將會對英國與歐盟之間的醫療物資跨境流動構成嚴重阻礙。

本周，歐盟各國已經因英國新出現的病毒變種而紛紛對英國封閉邊境，海峽隧道、輪渡紛紛停運，造成大量卡車滯留在英國一側。NHS擔心，英國一旦無協議脫歐，跨境物流受阻的程度還會進一步加劇，堵塞的道路甚至還會阻礙救護車的通行。

現在，距離12月31日只有短短一周時間，綿延數月的脫歐協議談判依然鮮有進展，英歐雙方在期限截止前達成共識的希望十分渺茫。對於已經因疫情消逝了近7萬條生命的英國而言，這絕不是好消息。

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