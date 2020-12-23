快訊

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

金門自來水廠驚爆員工收賄 國統經理躲塑膠桶仍被查獲

港府擬為市民緊急接種新冠肺炎疫苗

中央社 / 香港23日電

為遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎），香港當局將批准疫苗緊急使用，並為全港市民接種疫苗作出準備。

行政長官林鄭月娥今晚在記者會上公布，行政會議上午議決修改相關條例，以便香港可以優先使用合符標準的疫苗，但使用有前提，包括參考第三期臨床試數據、顧問專家的意見等。

她說，港府已委任一個顧問專家委員會，就優先接種疫苗事宜提供意見；如果符合上述前提，有關方面就可以在緊急情況下優先為市民接種疫苗。

她並說，政府已成立了一個委員會，專責統籌接種事宜。

林鄭月娥在記者會上說，港府最終與三間疫苗製造商達成採購疫苗協議，各採購750萬劑，它們是科興控股生物技術有限公司（Sinovac）的滅活疫苗、復星醫藥和德國BioNTech的核糖核酸（mRNA）疫苗、英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗（此前只是口頭協議）。

至此，港府已確定採購了2250萬劑疫苗，每名港人免費接種兩劑，接種疫苗計畫支出達到港幣84億元。

在追責方面，她說，港府與其他國家一樣，給予廠方免責條件，但港府會成立接種疫苗保障基金，如果有人接種後出現嚴重不良反應，可以提出訴訟，基金將會支付補償，以及提供生活支援。

林鄭月娥並說，市民可以藉由選擇不同時間和地點接種心儀的疫苗。

按照港府公布採購疫苗的進程，科興首批100萬劑疫苗預定下個月到港，復星醫藥的疫苗預定明年首季來港，阿斯利康的疫苗明年下半年來港。

新冠肺炎 COVID-19 香港

延伸閱讀

無獨有偶！澳門特首賀一誠 仍待北京安排述職

港府26名政務官 林鄭月娥見證下宣誓擁護基本法

港特首未述職 專家：北京集中力量處理大事

港特首：暫未獲北京通知述職安排

相關新聞

林鄭月娥：已與第三間藥廠達成協議 香港有足夠疫苗

香港特首林鄭月娥今日再度出面說明港府採購新冠肺炎疫苗的作為，表示已與第3間藥廠阿斯利康達成協議，購入750萬劑由阿斯利康...

新冠肺炎第二波疫情肆虐 我企業捐30萬快篩試劑

外交部今天表示，新冠肺炎第二波疫情肆虐，泰博科技股份有限公司主動捐贈30萬快篩試劑，由聖克里斯多福及尼維斯大使暨駐台使節...

香港傳入英國變種病毒 2留學生確診

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在英國出現變種，傳染力大增。香港當局今天通報，兩名從英國返港並確診的留...

廣東完成18萬人新冠疫苗接種 無不良反應

23日下午，廣東省衞生健康委主任段宇飛表示，截至22日，廣東已有18萬人接種新冠肺炎疫苗，無嚴重不良反應發生。廣東現階段...

鍾南山：大陸第一批新冠疫苗將公布 「兩條路」抗擊疫情

大陸中國工程院院士鍾南山表示，中國第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中國要接種。除了嚴防死守以外，還...

疫情高漲！日官員：為一般患者提供醫療服務變得更困難

路透報導，日本政府新冠病毒專家小組23日召開會議時，經濟再生大臣西村康稔在會上指出，由於本月每日新增染疫人數上升至創紀錄...

美6天確診破百萬 變種新冠病毒恐已「入境」

聯邦疾病防治中心(CDC)22日表示，雖然美國境內尚未發現英國新冠病毒變種，但該病毒株恐已在美國默默傳播；根據路透統計，...

新冠變種…BioNTech CEO：全民免疫難 各國得拚接種率

美國兩大研發新冠疫苗的藥廠「輝瑞」(Pfizer)與「莫德納」(Moderna)正分別檢測自家疫苗能否對抗近期在英國等國...

「統計數字讓眼淚流乾了」染疫死亡攀升 民眾卻漸無感

2020年是美國史上死亡人數最多的一年，但專家指出，儘管新冠肺炎至今奪走全美至少32萬2285條人命，每天染疫死亡人數持...

多國病床告急！南韓580新冠患者在家苦等床位

新冠肺炎疫情來勢洶洶，一些國家的醫療資源因為確診人數激增而告急。

自英抵港隔離增至21天 澳門：中港台人21天內曾出國禁入境

為堵截英國變種新冠病毒輸入香港，昨日凌晨開始，來自英國的客運航班被禁止抵港。港府昨日亦更新了針對豁免人士的檢測和隔離安排...

村上春樹受訪暗批日相 談疫情指2020是病毒年

日本知名作家村上春樹日前接受法國「解放報」（Libération）專訪時說，「對我來說，2020年就是新型冠狀病毒的一年...

熱門新聞

妙齡女自主健康管理首日出門與9同事嗑鍋 事後才知新冠確診

案771親密接觸者27人部分有症狀 鄭文燦：二採下午出爐

染疫機師足跡中央、地方不同調 徐巧芯PO活動軌跡表：不只去天母

黃捷牽涉其中 時力人頭黨員案全案移送檢調調查

影／為何不公布確診者所有足跡 陳時中：你就不用再問了

終於道歉了！ 機師染疫長榮最新4點聲明 稍晚做出懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。