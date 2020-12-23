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歡迎世衛訪武漢病毒所？石正麗：我不能決定方案

中央社 / 台北23日電

世衛組織率領的國際團隊將於明年1月前往中國，調查新冠肺炎疫情源頭。曾被質疑外洩病毒的武漢病毒所研究員石正麗近日受訪時表示，歡迎他們到研究所訪問，但她不能決定具體方案。

世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）日前表示，由WHO率領的國際團隊將於明年1月第1週前往中國，並赴湖北省武漢市，調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情源頭。

英國廣播公司（BBC）今天報導，石正麗近日透過電子郵件接受BBC訪問，被問到是否會邀請世衛專家來實驗室調查，從而終結外界質疑時，她寫道：「我和世衛專家溝通過兩次」、「我個人明確表示歡迎他們來武漢病毒所訪問」。

當被追問這是否會意味著展開正式調查，例如讓專家們查看實驗室數據和紀錄，石正麗則回覆：「我個人歡迎任何形式的訪問，基於公開、透明、信任、可靠和合理的對話方式。但是具體方案應該不是我能決定的。」

據報導，BBC隨後接到來自武漢病毒所宣傳辦公室的電話，對方強調石正麗是以「個人身分」發言，她的回答也未獲武漢病毒所批准。

報導表示，在此之前，BBC拒絕提前向武漢病毒所宣傳辦發送這篇報導，以供查閱的要求。

石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上攜帶嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒，也是中國第一個分離出COVID-19病毒的專家。

COVID-19疫情去年底在武漢爆發後，她被外界質疑是武漢病毒研究所外洩病毒的關鍵人物。

報導也提到，儘管石正麗伸出了橄欖枝，但目前看來，世衛組織的調查似乎不太可能觸及實驗室洩毒論。

報導指出，世衛組織這次病毒溯源調查的職責範圍並未包括實驗室洩毒論假說，10人調查團隊的部分成員更幾乎已排除了這一說法的可能性。

英國動物學家達斯札克（Peter Daszak）被選為調查團隊的一員。他曾和石正麗密切合作，對中國的蝙蝠進行大規模採樣，並曾稱實驗室洩露論是「陰謀論」，並且「純屬胡扯」。

達斯札克在接受BBC訪問時同樣堅稱，「還沒有看到任何證據表明存在實驗室洩漏（病毒），或實驗室與此次疫情有關」。他並強調，已看到大量證據表明，疫情是由人類侵占野生動物棲息地所造成的自然現象，在整個東南亞地區都明顯可見。

達斯札克自陳，已和武漢病毒所合作了十多年，「我很了解那裡的一些人，我經常去他們的實驗室。15年來我都和他們一起見面，吃飯」。他甚至強調，與武漢病毒所的合作，使他成為「全世界最了解中國這些蝙蝠冠狀病毒起源的人之一」。

達斯札克還說：「我在中國睜大眼睛工作。而且我在絞盡腦汁地回想，尋找一絲絲不正常的蛛絲馬跡，但我從來沒有找到過。」

當被問到是否需要尋求進入武漢病毒所實驗室，以完全排除實驗室洩毒論時，他則說：「那不是我的工作」、「世衛組織協商了職責範圍，他們要求我們要遵循證據，這就是我們要做的事。」

至於與武漢病毒所的友誼和資金關係，是否會與他在未來調查中的角色存在利益衝突，達斯札克則聲稱「我們提交的文件是每個人都能看到的」。

新冠肺炎 COVID-19

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