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香港傳入英國變種病毒 2留學生確診

中央社 / 香港23日電
香港當局今天通報，兩名從英國返港並確診的留學生，其病毒基因與英國變種病毒吻合。示意圖／新華社
香港當局今天通報，兩名從英國返港並確診的留學生，其病毒基因與英國變種病毒吻合。示意圖／新華社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）在英國出現變種，傳染力大增。香港當局今天通報，兩名從英國返港並確診的留學生，其病毒基因與英國變種病毒吻合。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上表示，確診的兩名學生，一人於7日回港，仍接受治療，目前情況穩定；另一人於13日回港，已經康復出院，但有一些密切接觸者。

她說，經過對部分留英回港學生的病毒檢測，這兩人的病毒基因排序與英國變種病毒吻合，但仍需進一步研究。

張竹君說，雖然康復者已完成隔離14天，但基於安全起見，當局已要求對方及隨其回港的密切接觸者再接受隔離檢疫7天。

她說，當局會對這兩起案件作進一步分析。

另外，張竹君公布，香港今天新增確診53例，創一個月以來新低，其中本土47例，包括傳播源頭不明20例，其餘為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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