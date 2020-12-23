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瀋陽女子解除隔離十天復陽 官方：進入戰時狀態

中央社 / 台北23日電

中國遼寧省瀋陽市一名自韓國返回的女子，解除隔離10天後因不適求醫，經檢測新冠肺炎呈陽性。官方緊急排查密切接觸者，並宣布全市立即進入戰時狀態，啟動疫情防控應變機制。

瀋陽市衛生健康委員會官網23日通報，67歲尹姓女子11月29日自韓國搭機返抵瀋陽桃仙機場，瀋陽海關回報其首次2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）核酸檢測結果為陰性。

按照管控措施，立即由專用大巴士點對點轉運至境外入瀋人員指定集中隔離觀察點實施14天集中隔離醫學觀察，她在集中隔離期間核酸、血清抗體檢測結果均為陰性。

尹姓女子13日解除隔離後，22日晚間8時到中國醫科大學附屬第一醫院發燒門診就診，23日凌晨2時40分診斷為疑似病例。市疾控中心採集其生物標本進行核酸檢測，結果為陽性。瀋陽衛健委立即啟動轉運程序，將患者轉入市第六人民醫院進行診斷治療。

通報稱，當局第一時間召開疫情防控會議進行部署，全市立即進入戰時狀態，啟動疫情防控應急回應，採取科學防控措施，實施精準防控。

據通報，截止目前已排查密切接觸者71人，次級密切接觸者69人，立即轉入隔離點實施集中隔離醫學觀察，並進行核酸檢測。

此外，根據病患者行動軌跡、活動範圍，初步劃定疫點31個進行終末消毒，切斷傳播途徑。

新冠肺炎 COVID-19

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