廣東進度超前 已18萬人接種新冠肺炎疫苗

據報導，中國大陸廣東省至今有18萬人接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗；廣東下一步要建立起群體免疫保護力。

新浪網今天在報導中轉述相關消息指出，廣東省衛生健康委員會主任段宇飛下午在記者會上說，廣東新冠疫苗接種正按照國家的部署分步實施，第一步是對重點人群接種，這方面已有18萬人接種，在全中國大陸來說，廣東的進度屬於較快的。

他說，第二步是隨著國家疫苗正式上市，生產工藝水準與保障能力提升，接種將會逐步擴大至普通人群，建立起群體免疫保護力。

他說，重點人群屬於疫情防控「應接盡接」的人，這部分疫苗的接種是免費的，由國家財政負擔。

報導沒有說明廣東使用那種疫苗。