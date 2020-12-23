中國新增15例新冠肺炎確診 遼寧、大連疫情持續

中國22日新增15例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，唯一1例的本土病例出現在遼寧省大連市，當地還新增8例無症狀感染者。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團22日共報告新增15例COVID-19的確診病例，其中14例是境外移入病例，分別是上海通報的12例、浙江的1例，和廣東的1例。另外1例本土病例，則是出現在遼寧。中國當天沒有新增死亡或疑似病例。

遼寧省衛健委通報，當地22日新增了1例本土確診和8例本土無症狀感染者，都由大連市報告。大連15日發現4例無症狀感染者後，疫情持續蔓延，當地政府從22日起展開全面病毒核酸檢測，民眾須持有檢測陰性證明，才能離開當地。

國家衛健委統計，中國現有320例確診，累計治癒出院病例8萬1928例，累計死亡病例4634例，累計報告確診8萬6882例，沒有現有疑似病例。累計追蹤到的密切接觸者有89萬3870人，還在醫學觀察的密切接觸者則有7618人。

在無症狀感染者方面，中國22日新增14例，當天轉確診1例，當天解除醫學觀察8例，還在醫學觀察的無症狀感染者則有219例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有8300例，其中6995人出院，132人死亡；澳門特別行政區則有46例，都已出院。