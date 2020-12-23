疫苗接種若不普及 陸對外開放受阻

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
全球目前已經有多個國家開始施打新冠病毒疫苗。（新華社）
全球目前已經有多個國家開始施打新冠病毒疫苗。（新華社）

大陸新冠肺炎疫苗即將開打，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏21日晚間接受央視新聞連線採訪時預期，未來接種疫苗速度快、普及面廣的國家，將加速互相開放。屆時如果國內疫苗接種不夠普及，向外開放則恐受阻。

大陸國務院新冠疫情聯防聯控機制19日舉行記者會宣布，將在全國範圍內對重點人群進行新冠疫苗接種。

上海疾控中心免疫規劃科疫苗醫師陶黎納接受《健康時報》訪問時稱，根業內消息，大陸首批新冠疫苗預計接種 5,000萬人次，首針將於1月15日接種完成，第二針於2 月15日完成。

張文宏表示，疫苗是「義務」和「權利」的綜合體。目前大陸疫情防控形勢較好，大家更多地想到的是「權利」問題，即接種疫苗是保護自己，但不接種，面臨的風險也並不會明顯增加，因此，與「義務」有關的共識達成較少。

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