大連本土新冠肺炎疫情擴散 祭全民檢測嚴控外流

中國遼寧省大連市15日爆發新冠肺炎本土疫情後持續擴散，大連海洋大學昨晚被下令停課封管。官方今天宣布展開即日起展開全民核酸檢測，並嚴控民眾離開大連，儼然進入戰時狀態。

據官方通報，大連金普新區15日檢出4例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者，都是從事進口冷鏈食品搬卸的同組工人。其後，疫情持續擴散到別區，昨天再添本土確診2例、無症狀感染者6例。

綜合陸媒報導與網路訊息，擁有超過1.5萬名學生的大連海洋大學，昨天因為有一名學生檢測呈陽性，今天早上停課實施封閉管理，進行全面篩檢，禁止人員外出。但校方不說明疫情狀況，只稱是昨晚接獲通知暫停所有到校活動，並要求不信謠、不造謠，反而引發人心惶惶。

這名檢測呈陽性的學生並未涉足爆發疫情的金普新區，但距離大連海洋大學1公里左右的辰熙大廈，也貼出封閉告示，該處經常有學生前來聚會用餐逛街。

大連聯外道路樞紐今天實施管制，交通狀況混亂，警方要求離連民眾需出示7日內核酸檢測陰性證明才放行。

央視新聞報導，大連市今天召開疫情防控發布會，宣布22日中午開始，以3天時間集中組織展開全面核酸檢測。

通告要求市民聽從街道、社區統一安排，積極主動接受採樣和篩查，有序排隊參加檢測，做到「應檢盡檢、不落一人」。

大連當局並要求民眾非必要不離連，確需離連人員需持有7日內核酸檢測陰性證明。大連國際機場也宣布，即日起，確需搭機離開大連的旅客，須持有7日內核酸檢測陰性證明，否則不能進入航站樓。

大連市民政局也要求全市所有養老服務機構封閉管理；實施婚姻登記預約服務；暫停結婚登記頒證和婚姻家庭輔導等服務；全市性社會組織暫停舉辦各類聚集性活動等。