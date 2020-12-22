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病毒變異慘遭各國封鎖 英媒爆氣開嗆政府：我們是歐洲病夫

聯合新聞網 / 綜合報導
英國出現新冠肺炎變種病毒株，讓各國避之唯恐不及，紛紛宣布對英交通禁令，這也讓許多貨櫃都無法如期運送至英國。 法新社
英國出現新冠肺炎變種病毒株，讓各國避之唯恐不及，紛紛宣布對英交通禁令，這也讓許多貨櫃都無法如期運送至英國。 法新社

英國出現新冠肺炎變種病毒株，全球超過40個國家紛紛祭出斷航措施，來防堵疫情擴散，連日常用品運輸都被中斷，讓英國在聖誕節前夕成為「世界孤島」，面對更加緊張的疫情，連英國媒體《每日鏡報》都形容自己的國家是「歐洲病夫」。

新變種病毒株在英國迅速傳播，目前全球超過40國對英國發布交通禁令，包括鄰國愛爾蘭、德國、法國、西班牙，甚至遠在亞洲的香港、印度等，都將英國列入「拒絕往來戶」。

原先英國當局還在忙無協議脫歐，卻被這波突如其來的交通禁令打亂節奏，甚至出現海、空運一位難求窘境。有業者不諱言表示，現在要前往英國海空運貨，都很難進去，如果要急著送達，價錢要三級跳。

不僅邊境運輸亂成一團，英國民眾也十分緊張，早在當局宣布倫敦升至嚴格限制旅遊的第4級，重要樞紐聖潘克拉斯車站就擠滿民眾，趕在最後一刻離開倫敦。

英國發現傳染力更強的新冠肺炎變種病毒株，倫敦20日防疫升級，當地19日晚間湧現逃難人潮。美聯社
英國發現傳染力更強的新冠肺炎變種病毒株，倫敦20日防疫升級，當地19日晚間湧現逃難人潮。美聯社

面對英國陷入「暴走狀態」，當地媒體開嗆政府封城措施實在太慢，讓準備要過聖誕節的民眾和店家都措手不及，不僅《每日鏡報》形容自己國家是「歐洲病夫」，《泰晤士報》也指出「歐洲對英國關上大門」，而美國媒體《消費者新聞與商業頻道》更形容英國是「全球賤民」，現在是處於人人喊打的境地。

科學家表示，新變種病毒株與原本新冠病毒不同的地方在於，兒童將會和成年人一樣容易受感染。科學家認為，如今新變種病毒株成為了英國南部疫情的主要病毒株，很快就會擴散至各地。

英國媒體《每日鏡報》形容自己的國家是「歐洲病夫」。圖翻攝自推特@hendopolis
英國媒體《每日鏡報》形容自己的國家是「歐洲病夫」。圖翻攝自推特@hendopolis

新冠肺炎 COVID-19 英國 聖誕節

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