中國展開疫苗接種 港媒：問題須先講清楚

中國自製新冠肺炎疫苗可能在年底或明年初上市，首批預計5000萬人接種。但港媒今天發表評論，指中國疫苗實驗數據至今未曾公布，臨床試驗剛展開就投入緊急使用，有待中方釋疑。

香港01今天發表署名「紀瀾」、題為「國產疫苗首批預計接種5000萬人次，中國必須講清楚的問題」的評論，提出上述看法。

文章指出，雖然阿聯和巴林先後批准中國製2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗上市，且中國已取得10多國近5億劑疫苗的訂單，但西方媒體及採購中國疫苗的巴西政府，都質疑中國製疫苗相關資訊「不透明」，外界對中國疫苗仍抱有警惕。

文章提到，中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組長鄭忠偉曾表示，中國7月22日正式啟動COVID-19疫苗緊急使用指令，對象是中國國藥集團的2款及科興生技的1款滅活疫苗。

由於中國國內疫情受控，中國疫苗的三期臨床試驗大部分轉往國外進行。但中國國藥集團直到7月16日，才開始在阿拉伯聯合大公國展開三期臨床試驗；科興生技更到7月21日才在巴西啟動三期臨床試驗，只比上述緊急使用指令早1天。

文章指出，輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等歐美藥廠生產的疫苗，都是等到三期臨床試驗有效率數字公布後，才核准緊急使用。相形之下，中國才剛開始啟動三期臨床試驗幾天，就開始緊急使用，疫苗可供接種的數據來源何在？是否只是基於防疫需要並得到官方論證同意，都容易引發外界質疑。

此外，中國國藥集團副總經理石晟怡11月25日即表示，公司已向中國國家藥品監督管理局提交疫苗上市申請。根據中國「藥品特別審批程序」，國家食品藥品監督管理局受理「突發公共衛生事件應急所需防治藥品」註冊申請後，應在15天內完成首輪技術審評工作，並應在3天內完成完成行政審查，作出審批決定。

但至今近1個月過去，文章提到，中國國家食品藥品監督管理局藥品審評中心直到目前，都沒有公布審批結果。但中國許多地方及單位卻已開始注射疫苗，引發外界不解。

文章還提到，中國2019年通過的「疫苗管理法」第21條規定，中國國務院藥品監督管理部門在批准疫苗註冊申請時「應當在其網站上及時公布疫苗說明書、標籤內容」。但到目前為止，國家藥品監督管理局藥品審評中心網站並未發表任何相關訊息。