澳門頒布防疫入境禁令 對象是兩岸及香港居民

澳門當局今天公布，自明天凌晨0時起，過去21天曾經到過中國以外國家或地區的中國大陸、香港和台灣居民，禁止進入澳門。

為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在澳門傳播，澳門特別行政區公報今天刊登了行政長官兩項批示，當中包括以上禁令。

但基於公共利益，尤其是防治疾病、緊急救援，以及維持澳門正常運作或居民基本生活所需的情況，澳門衛生當局可以豁免相關人士入境。

今年初爆發COVID-19疫情後，一度蔓延至澳門，但澳門當局成功控制疫情，截至12月14日，當地已連續260天沒有新增本土病例，連續171天沒有境外移入病例。

澳門至今累計確診病例46例，其中44例為境外移入，沒有死亡病例，所有病人已經出院。

不過，疫情對澳門經濟打擊甚深，由於旅客銳減，當地賴以生存的賭業正陷入困境。