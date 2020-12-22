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評／登山大國，必是山難大國：應以「平常心」面對山域事故

中國新增15例確診 遼寧大連再有2本土病例

中央社 / 台北22日電

中國21日新增15例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中2例本土病例都出現在遼寧省大連市。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團21日共報告新增15例確診病例，其中13例為境外移入，分別是上海通報的6例、廣東3例、內蒙古2例、四川2例。

當天新增的本土病例則有2例，都在遼寧。當天沒有新增死亡或疑似病例。

中國官媒央視新聞報導，遼寧省新增的2例本土病例都由大連市通報。另外，大連當天也新增6例無症狀感染者。截至21日，遼寧累計有294例確診，目前在院治療5例；有13例無症狀感染者正接受隔離治療。

國家衛健委統計，截至21日，中國現有324例確診，累計治癒出院8萬1909例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6867例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者有89萬3304人，還在醫學觀察的密切接觸者7850人。

在無症狀感染者方面，中國21日新增17例，當天轉確診2例，當天解除醫學觀察9例，還在醫學觀察的無症狀感染者有214例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共8237例，其中6910人出院、131人死亡；澳門特別行政區46例，均已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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