死亡人數12月翻倍 新冠第二波重創德國

（德國之聲中文網）據羅伯特·科赫研究所本周一（12月21日）公布的數據，12月以來德國已有10027人死於新冠，幾乎是11月新冠死亡人數（5796人）的兩倍。

由於比較及時采取封鎖措施，德國較為順利地度過了第一波疫情。在3月到5月間，德國總共有7869人死於新冠，遠低於法國、英國、意大利和西班牙等歐洲國家。9月和10月，德國的新冠死亡人數分別為190人和964人。

但是，在過去幾天裡，德國每天都有約500人死於新冠，新增感染人數也居高不下，有時每天新增甚至超過3萬人。不斷創下新高的每日死亡人數和新增感染人數顯示，德國尚未達到第二波的峰值。過於7天，德國平均每10萬人中的新增感染人數為197.1。而德國政府的目標是將這一數值壓低到50以下。

變異新冠病毒已抵達德國？

英國首相約翰遜日前稱，據科學家初步評估，英國出現變異新冠病毒，傳染力比以前增加了70%。為進行防範，德國和多個歐洲國家一樣也采取了應對措施。德國政府12月20日宣布，從21日零時起限制所有往返德國與英國、南非之間的旅行，包括禁止英國飛往德國的所有航班。不過，社民黨健康問題專家卡爾·勞特巴赫（Karl Lauterbach）也警告說，這一傳染力明顯加強的新冠病毒遲早會到達德國。他說，「我們現在正處於第二波疫情中，病例居高不下，如果（變異病毒）現在來了，無疑將是一場災難。」

勞特巴赫認為，應該盡可能拖延傳染力增強的變異新冠病毒抵達德國。他說，如果能將每10萬人每7天的新增病例降到50例，甚至25例以下，那麼即便變異新冠病毒到達德國，也能夠通過追蹤發現每一個感染鏈，並抑制其擴散。

德國病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）則估計，新冠病毒的這一新變種已經到了德國。他本周一接受德意志電台采訪時表示，這種變異病毒並不那麼新，因此不應恐慌。他指出，這種變異病毒9月底已在英國出現，「它已經出現在意大利、比利時、丹麥，甚至澳大利亞。德國怎麼就會沒有呢?」不過，對於這種變異病毒傳染力增加70%的這個數字是否准確，他表示質疑。

在禁令生效前，周日（12月20日）仍有數架班機從倫敦飛抵德國。在周日晚從英國飛抵漢諾威機場的63名乘客中，已有1名新冠檢查呈陽性。目前，多個實驗室正在分析，這名乘客感染的是否是傳染性更強的新冠病毒變種。

「硬封鎖」可能延長到春季

由於先前餐館等關門的「軟封鎖」對遏制疫情沒有達到足夠效果，從12月16日起，德國開始實行學校遠程教學及出售非生活必需品商家關門、私人聚會不能超過兩個家庭、人數不能超過5人的更為強硬的封鎖政策。該政策計劃實施到1月10日，但專家警告，相關措施可能將延長到春季。

盡管政府放寬了12月24日至26日聖誕期間的限制措施，但衛生部長施潘仍呼籲人們即便在節日期間也盡量減少人際接觸。一些官員也建議，各個家庭可以在聖誕期間視頻聊天，不要直接見面。

歐洲藥管局審批通過後，德國將於12月27日起開始疫苗接種。這一過程將持續數月。按照Kantar市場研究集團的一項調查，目前大約有62%的德國人想要接種新冠疫苗，32%拒絕接種，6%尚未做出決定。

樂然（綜合報道）

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