香港再添85確診 中小學延長停課至下月10日

香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例85例，且有27例源頭不明。因為疫情持續嚴峻，香港教育局今天宣布延長幼兒園和中小學停課至下月10日。

綜合本地媒體報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今天新增確診85例，其中7例為境外移入，本土78例當中，有27例源頭不明。另外，還新增初步確診（一篩陽性）約50例。

據報導，香港今天再有3幢住宅大樓因為出現多個病例，所有住戶被要求強制檢測。

教育局原已勒令本地幼兒園和中小學自本月2日起暫停授課，學生提前放耶誕和新年假期，以遏制疫情擴散。但局方今天表示，由於疫情仍然非常嚴峻，耶誕假期結束後，幼兒園和中小學繼續暫停面授課，直至下月10日。