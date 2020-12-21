因應新冠肺炎病毒變種 港府午夜起禁止英國客機來港

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在英國出現變種，港府宣布自今天午夜起禁止過去14天曾停留英國兩個小時以上的人搭機來港，這等同禁止英國載客客機飛往香港。

香港食物及衛生局局長陳肇始下午在記者會上公布了有關決定。

她同時宣布，已從英國抵港的人在完成14天強制檢疫後，要額外在家隔離多7天。

在此之前，港府已規定中國以外地區的入境者必須在機場接受病毒檢測，結果呈陰性後再到指定旅館隔離14天。

陳肇始並公布，香港目前實施的防疫措施將延長至明年1月6日；她說，目前沒有放寬社交距離的空間。

港府自12月10日起實施長達14天的防疫限制，包括禁止餐廳晚間6時以後供應內用，以及關閉所有營業場所比如卡拉OK、美容院和按摩院等。

另外，香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉在記者會上說，按照推算，英國的變種病毒繁殖率很高，一旦傳入香港，可能令香港仍受控的疫情逆轉。

耶誕和新年臨近，大批香港留學英國的學生正陸續返港過節，部分人員已回港並正在指定旅館接受隔離14天，但一些尚未回港的學生就會受到新措施影響。