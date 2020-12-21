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水電、暖氣、垃圾回收費7個月全免！ 蒙古政府惠民政策緩解疫情衝擊

聯合新聞網 / 綜合報導
蒙古政府將支付全國家庭和部分企業7個月公用事業費用，以緩解COVID-19疫情對全國的衝擊。圖／取自：ingimage
蒙古政府將支付全國家庭和部分企業7個月公用事業費用，以緩解COVID-19疫情對全國的衝擊。圖／取自：ingimage

菲律賓每日問詢報（Philippine Daily Inquirer）報導，蒙古政府本月中公布將支付全國家庭和部分企業7個月公用事業費用，以緩解COVID-19疫情對全國的衝擊。

蒙古總理呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）上週宣布從12月1日到明年7月1日，全國除政府單位、國營企業、採礦業、批發零售商、金融機構、石油生產、菸酒製造商、部分電信業，其餘企業和居民免繳水電費、暖氣費和垃圾處理費。

報導指出預計超過890,000個家庭跟123,800間企業會因此政策受惠，並由國營企業額爾登特礦業公司（Erdenet Mining Corporation）掏出6500億蒙古圖格裡克（約合新台幣64億元）支付這些開銷。

此外，蒙古首都烏蘭巴托蒙古包區（Ger district）的加工燃料價格也會下降75％。目前蒙古包區基礎設施仍不佳，沒有自來水、暖氣和污水處理系統。

蒙古曾在1月22日關閉了與中國的邊境，控制新冠肺炎病毒湧入。然而上月中蒙古出現本土確診案例，再次實施全國封鎖措施。根據世界衛生組織的統計，蒙古至今有941例確診病例，死亡人數為0。

新冠肺炎 COVID-19

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