防範變種新冠病毒 德國宣布禁飛英國　

在歐洲多國陸續因變種新冠病毒對英國實施旅遊限制後，德國衛生部長施潘(Jens Spahn) 20日也宣布，德國將禁止所有來自英國的客機。施潘在推特上發文表示：「有鑑於變種新冠病毒的相關消息，21日起我們將禁止所有往返德國與英國跟南非之間的旅行。」

德國政府發言人費茲（Martina Fietz）也在推特上發文指出，德國政府是在英國證實出現變種新冠病毒後，才作出相關決定。她在推文中寫道：「德國政府仍與歐盟各國保持聯系。」

德國的聯邦警察也警告，除非迫不得已，德國人民應避免前往英國。德國的內政部已指示聯邦警察立即在邊境檢查是否有來自英國或南非的旅客，並強調邊境警察必須與德國各地的衛生官員緊密合作，進入德國的旅客也必須預期在邊境會出現較長的等待時間。

此前，荷蘭政府已宣布，暫時不允許來自英國的客運航班進入該國，而該規定從12月20日早上6點生效，預定於1月1日截止。荷蘭政府表示，該國12月初發現了這種傳染性更強的新變種，目前專家正在對其進行調查。

荷蘭衛生部表示，應該與其他歐盟國家共商對策，如何防止病毒新變種的擴散。荷蘭目前正采取嚴格的封鎖措施。其政府呼籲民眾，盡可能地避免旅行。

世衛：歐盟各國強化新冠防治措施

繼荷蘭之後，又有多個歐洲國家針對英國宣布了旅行限制。義大利丶比利時與愛爾蘭都對來自英國的班機與火車做出相同的旅行限制，強調這些措施的目的都是為了保護該國人民。義大利外長迪馬約 (Luigi Di Maio) 在推特上發文表示，該國正在擬定禁止英國班機的措施，但目前並不清楚義大利何時會執行相關禁令。

世界衛生組織20日也表示，他們已針對變種的新冠病毒與英國衛生官員保持密切聯系。世衛在推特上發文表示：「英國政府將持續與我們分享他們的研究結果與相關資訊，我們也會在更了解變種病毒的特性與傳染力後，持續向成員國及全球公眾分享最新資訊。」

世衛也呼籲歐洲各國因應變種新冠病毒，強化其新冠防治措施。法國總統馬克龍丶德國總理默克爾丶歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）20日也針對變種的新冠病毒進行談話，討論歐盟該如何應對這個新的威脅。

英國抗疫路遙遙

同一天，英國的衛生大臣漢考克（Matt Hancock）也表示，為了避免變種新冠病毒快速擴散，英國政府恐必須在倫敦與英國東南部執行嚴格的封鎖政策。此前，英國政府突然宣布取消在聖誕節期間解除封鎖的政策，這個決定也讓政府招來批評。

不過，英國衛生大臣漢考克也出面捍衛政府的決定，強調科學證據顯示變種的新冠病毒已造成英國多地的新冠確診案例飆升。漢考克表示，英國政府可能針對約三分之一的人口施行嚴格的封鎖政策，要求人們在非必要的情況之下，待在家中。他說，在多數人民成功接種新冠疫苗前，政府可能持續執行相關政策。

他在接受英國天空新聞台訪問時表示：「英國要成功控制疫情還有很長一段路要走。」

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