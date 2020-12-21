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港新冠肺炎確診者逃離醫院 警方尋回

中央社 / 香港21日電
香港疫情嚴峻，警方在社交網站發布照片，通緝擅自離開醫院的確診患者。（中通社、取材自臉書）
香港疫情嚴峻，警方在社交網站發布照片，通緝擅自離開醫院的確診患者。（中通社、取材自臉書）

香港警方昨天深夜尋回一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診者，這名確診者18日擅自逃離醫院，令人心惶惶，當局之後公開其照片，全城通緝。

綜合本地媒體的報導，警方昨天深夜接報後，在九龍彌敦道一帶尋回63歲的確診者李運強，並於凌晨把他送回伊利沙伯醫院。

李運強14日起在伊利沙伯醫院接受隔離治療，但18日中午擅自離院，不知所蹤，事件令人心惶惶，擔心他到處散播病毒；當局其後公布他的照片，全城通緝。

目前尚不知這名確診者逃離醫院的原因。

香港的新冠肺炎確診案例日前已突破8000宗水平，截至昨天達到8152宗。

新冠肺炎 COVID-19

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