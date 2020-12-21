港新冠肺炎確診者逃離醫院 警方尋回
香港警方昨天深夜尋回一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診者，這名確診者18日擅自逃離醫院，令人心惶惶，當局之後公開其照片，全城通緝。
綜合本地媒體的報導，警方昨天深夜接報後，在九龍彌敦道一帶尋回63歲的確診者李運強，並於凌晨把他送回伊利沙伯醫院。
李運強14日起在伊利沙伯醫院接受隔離治療，但18日中午擅自離院，不知所蹤，事件令人心惶惶，擔心他到處散播病毒；當局其後公布他的照片，全城通緝。
目前尚不知這名確診者逃離醫院的原因。
香港的新冠肺炎確診案例日前已突破8000宗水平，截至昨天達到8152宗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言