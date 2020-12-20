中國專家：新冠肺炎進入第二階段 普遍免疫可能還要1至2年

中國國家衛生健康委員會高級別專家組成員曾光昨天表示，新冠肺炎疫情很快要進入第二階段，也就是全球開始大規模接種疫苗，直到普遍免疫，這段時間可能要1到2年，甚至更長。

陸媒第一財經報導，曾光19日在人民政協報主辦的座談會作上述表示。

他說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）從疫情暴發到現在為止是第一階段，在沒有疫苗的情況下人類與病毒作鬥爭；第二階段馬上開始，全球開始大規模接種疫苗，終點是全球獲得普遍的免疫狀態。

曾光認為，第二階段比第一階段的時間還要長，可能1到2年，甚至更長，而且這段時間將更殘酷，因為從國際大背景來看，現在是在全球疫情最高點上開始疫苗接種，發病人數和死亡人數超過第一階段。

他並指出，「中國現在已經出現了疫情頻發和多發的情況，如果再進一步的發展，這是非常需要引起重視的公共衛生問題」。

曾光建議，中國應該有高級智庫來從戰略角度規劃公共衛生的發展，整體謀劃、系統重塑、全面提升。