香港再添74確診 政府專家顧問籲實施禁足令
香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例74例，其中有25例傳播源頭不明。政府專家顧問許樹昌建議，若疫情持續嚴峻未受控，應考慮實施「禁足令」等同戒嚴的措施。
綜合香港01、星島日報、香港電台報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增確診病例74例，境外移入占4例，本土70例當中，還有25例源頭不明。
據報導，除了多個感染群組持續冒出新病例，藍田耆康會馮堯敬夫人護理安老院一名員工，其家人早前確診，該員工19日不適並確診，導致該院至少有23名院友及員工因被界定有緊密接觸，需要檢疫。
另外，旺角博思醫學診斷中心有2名員工確診，他們曾為此前確診病患做過電腦掃描。其他員工因為有接觸，已被列為密切接觸者送去檢疫中心。
港府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天在一個電視節目說，目前週末市面仍人多車多，不少市民逛商場、到元朗觀賞紅葉，若不能減少人流，難以截斷疫情傳播鏈。
他認為，政府可以考慮縮減店舖的營業時間，甚至要求非緊急商店暫停營業，例如髮廊、服裝店等。
許樹昌並建議，若持續未能控制疫情，或需研究發出「禁足令」，差不多等同「戒嚴」。
他認為，在香港推行全民強制檢測，技術上有難度，因為香港是高密度城市，要配合居家令才達到效果，若全港要停頓約4週，需要市民、企業全力支持。
據官方通報，香港迄今累計確診病例已有8153例。
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