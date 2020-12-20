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旭富製藥全廠付之一炬 延燒4工廠恐明天才滅得了

全城搜索新冠肺炎逃逸病患 港警公布照片與個資

中央社 / 台北20日電

香港19日傳出一名確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者從醫院逃逸，不知去向。港府今天公布患者的照片與姓名，同時赴居住地搜尋、消毒。但當地居民人心惶惶，深怕暴露感染風險之中。

根據香港01、明報報導，經過一天的搜索，港府相關單位始終無法找到這名從九龍伊利沙伯醫院逃離的病患，因此在今天上午決定公布他的照片與相關資料，盼能提醒民眾，同時呼籲民眾協助檢舉。

報導指出，這名病患名叫李運強，現年63歲，居住在旺角花園街一帶。根據警方發布的通報，這名病患身高約160公分、中等身材及蓄黑色短頭髮，逃跑時穿著醫院病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。

據報導，警方過去1天內多次到花園街尋人未果，衛生單位也派人到周邊進行消毒。

報導引述多位鄰居的說法指，雖然不認識李姓男子，但指他的這種行為非常自私，連累鄰居。另有一名受訪者無奈表示，最近才搬來這附近，結果就遇到這種事情。

對於這名病患可以躲過重重限制，輕易離開醫院，港府遭到不少的批評。此外，也有人呼籲應重視患者的心理情形並給予適當的支援。

報導引述警方相關人員的說法指，根據香港「預防及控制疾病規例」相關規定，任何在醫院、老人院、殘疾人士院舍、幼兒中心、療養中心或類似場所，進行檢疫或隔離卻逃走的人，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款港幣5000元（約新台幣1萬8000元）及監禁2個月。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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