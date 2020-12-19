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香港新增109例確診 本土個案逾百例

中央社 / 台北19日電
香港官方公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診109例。其中102例的本土個案中，有42例感染源不明。 新華社
香港官方公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診109例。其中102例的本土個案中，有42例感染源不明。 新華社

香港官方公布，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診109例。其中102例的本土個案中，有42例感染源不明。至於昨天中午擅自離院的確診患者，至今尚未尋獲，警方正在通緝中。

綜合香港電台、香港01報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今天凌晨，香港單日新增COVID-19確診109例，其中7例為境外移入個案、102例為本土個案。本土個案中，有42例感染源不明。

據香港衛生部門統計，香港累積確診已達8079例，累計死亡病例129人。

另外，伊利沙伯醫院一名擅自離院的男性患者，至今仍未尋獲，警方正通緝這名患者。

香港醫院管理局總行政經理庾慧玲指出，這名患者先前曾有不合作的情況，需要醫護人員勸說及解釋。不過院方有定期注意這名患者，研判是他擅自離院時的動作太快，醫護人員才會來不及阻止。

但庾慧玲表示，這名擅自離院的患者離院時有戴口罩，認為大眾及醫護人員有防護裝備，感染風險不高。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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