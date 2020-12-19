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中國衛健委：冬春季對重點人群施打新肺疫苗

中央社 / 北京19日電

中國國家衛生健康委員會副主任曾益新今天表示，今年冬季到明年春季，中國將對部分重點人群施打新冠（新冠）肺炎疫苗。在疫苗正式上市及產量提升後，再對老人及慢性病患施打。

中國國務院聯防聯控機制上午舉行記者會，針對疫苗研發進度及未來接種等相關問題作說明。擁有聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人身分的曾益新，在會中作上述表示。

曾益新表示，冬春季接種的重點人群，包括進口冷凍物流、口岸工作、國內國際交通工作、醫療疾控工作等感染風險較高的人員，以及前往高感染風險國家或地區的人員。

他指出，這是疫苗接種「分步走」的第一步。後續則是爭取做到高風險人群「應接盡接」，凡是符合條件者都能按時接種。

曾益新說，隨著後續疫苗正式上市及生產供應保證能力逐步提升，對老年人、有慢性病的高危險人群，以及後續的普通人群，疫苗接種工作會「全面、有序開展」。目標則是力爭「透過主動免疫，建立群體免疫保護鏈」。

至於中國自製疫苗何時能核准上市，出席的官員並未給予明確答覆。中國國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉則說，「走得比較快的」疫苗已獲得第3期臨床試驗中期需要的病例數，近期已向國家藥監局滾動提供相關資料。

鄭忠偉聲稱，自7月間開始進行疫苗緊急接種至今，目前已接種100多萬劑次。經過監測和追蹤，至今「沒有出現嚴重不良反應」。

新冠肺炎 COVID-19

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