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港新冠肺炎確診者逃離醫院 已通報搜尋

中央社 / 香港19日電

香港一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診者昨天擅自逃離醫院，造成人心惶惶，擔心他到處播毒，當局正全城通緝此人。

綜合媒體的報導，這名63歲確診者本週一起在九龍伊利沙伯醫院接受隔離治療，但他昨天中午擅自離院，不知所蹤。

到今早9時，院方仍未尋回這名男子，但已通報警方和衛生部門，全城通緝此人。

據報導，這名男子報稱在旺角花園街居住，目前花園街一帶市民人心惶惶，怕他在區內傳播病毒。

對於這名確診者可以輕易離開醫院，有市民和建制派立法會議員批評政府忽視了防疫方面的保安工作，也未能理解患者的負面情緒而給予支援。

截至昨天，香港有7969宗新冠肺炎確診案。

新冠肺炎 COVID-19

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