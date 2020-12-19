中國新增17例確診 本土有3例
中國官方今天通報，新增17例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中有3例本土病例，分別來自北京和遼寧。
據中國國家衛生健康委員會官網，18日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例，其中境外移入14例（上海8例，山東2例，天津1例，浙江1例，福建1例，廣東1例），本土3例（北京2例，遼寧1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。
當日新增治癒出院14例，解除醫學觀察的密切接觸者670人，重症病例較前一日減少1例。
境外移入現有確診264例（其中重症5例），現有疑似病例4例。累計確診病例4093例，累計治癒出院3829例，無死亡病例。
截至18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例307例（其中重症7例），累計治癒出院8萬1865例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6806例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者89萬0499人，尚在醫學觀察的密切接觸者6739人。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者16例（境外移入14例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察11例（境外移入10例）；尚在醫學觀察無症狀感染者203例（境外移入182例）。
港澳累計確診方面，香港特別行政區7969例（其中死亡129例），澳門特別行政區46例（出院46例）。
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