莫德納新冠疫苗 美FDA批准

美國食品藥物管理局（FDA）的專家顧問小組17日表決通過，支持莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗普遍分配給民眾施打，這將為FDA批准緊急使用授權、最快在本周末展開疫苗配送鋪路。

其他先進國家也加緊規劃施打疫苗，歐盟計畫最快於27日為公民接種輝瑞／BioNTech新冠疫苗；日本也將優先審查輝瑞／BioNTech疫苗，最快可能在明年3月開始施打。歐洲已成為全球新冠肺炎病故人數超過50萬人的地區。

這個顧問小組以20票比0票、僅1票棄權的壓倒性票數，建議讓年滿18歲民眾接種，這將使莫德納疫苗成為第二支獲緊急使用授權核准的新冠疫苗。FDA上周已批准輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗，本周隨即展開第一批疫苗接種。

FDA可望在18日晚間核准莫德納新冠疫苗緊急使用授權，如此一來，最快本周末即可展開配送。聯邦官員估計第一波出貨量將近600萬劑。

FDA一批准，24小時內就會開始配送到全美逾3,200個地點，預計數日內陸續運抵醫院和其他疫苗接種站。莫德納預估，到12月底，總計可望運出2,000萬劑。

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，16日創下單日新增確診24.7萬例的新高紀錄，且病故和住院人數升到高峰。

顧問小組成員西雅圖癌症照護聯盟（SCCA）感染病學專家柏根表示，疫情嚴峻下，迅速行動至關重要，「我無疑認為益處大於風險」。唯一棄權者是國家衛生研究院（NIH）臨床創新主任庫里拉，他拒絕發表評論。

有了兩款疫苗可施打，聯邦官員預期，本月應足夠讓2,000萬人接種以取得免疫力，初期以醫護人員及長照中心病患為主。相較於輝瑞疫苗需要特殊低溫冰櫃和乾冰，莫德納疫苗可在較高溫情況下運送、儲存。