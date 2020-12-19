聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫德納新冠疫苗 美FDA批准

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
FDA專家顧問小組表決通過，支持莫德納研發的新冠疫苗分配給民眾施打。（路透）
FDA專家顧問小組表決通過，支持莫德納研發的新冠疫苗分配給民眾施打。（路透）

美國食品藥物管理局（FDA）的專家顧問小組17日表決通過，支持莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗普遍分配給民眾施打，這將為FDA批准緊急使用授權、最快在本周末展開疫苗配送鋪路。

其他先進國家也加緊規劃施打疫苗，歐盟計畫最快於27日為公民接種輝瑞／BioNTech新冠疫苗；日本也將優先審查輝瑞／BioNTech疫苗，最快可能在明年3月開始施打。歐洲已成為全球新冠肺炎病故人數超過50萬人的地區。

這個顧問小組以20票比0票、僅1票棄權的壓倒性票數，建議讓年滿18歲民眾接種，這將使莫德納疫苗成為第二支獲緊急使用授權核准的新冠疫苗。FDA上周已批准輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗，本周隨即展開第一批疫苗接種。

FDA可望在18日晚間核准莫德納新冠疫苗緊急使用授權，如此一來，最快本周末即可展開配送。聯邦官員估計第一波出貨量將近600萬劑。

FDA一批准，24小時內就會開始配送到全美逾3,200個地點，預計數日內陸續運抵醫院和其他疫苗接種站。莫德納預估，到12月底，總計可望運出2,000萬劑。

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，16日創下單日新增確診24.7萬例的新高紀錄，且病故和住院人數升到高峰。

顧問小組成員西雅圖癌症照護聯盟（SCCA）感染病學專家柏根表示，疫情嚴峻下，迅速行動至關重要，「我無疑認為益處大於風險」。唯一棄權者是國家衛生研究院（NIH）臨床創新主任庫里拉，他拒絕發表評論。

有了兩款疫苗可施打，聯邦官員預期，本月應足夠讓2,000萬人接種以取得免疫力，初期以醫護人員及長照中心病患為主。相較於輝瑞疫苗需要特殊低溫冰櫃和乾冰，莫德納疫苗可在較高溫情況下運送、儲存。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

韓國估2021年首季起取得疫苗 年底前接種完

英媒：中國部分新冠疫苗 臨床實驗程序並不完備

輝瑞疫苗每瓶劑會多 英美：可用別浪費

輝瑞將提疫苗批准申請 日本最快2021年3月開打

相關新聞

提升大眾信心！美國副總統潘斯公開接種新冠疫苗

美國副總統潘斯18日上午在華府公開接種新冠疫苗，並透過電視現場直播，藉此提升大眾對疫苗的信心。潘斯的妻子凱倫也同場接種疫...

越俎代庖？川普搶在食藥署前宣稱莫德納疫苗已核准

美國總統川普18日推文稱：「莫德納疫苗獲壓倒性核准，將立即開始配送。」但主管機關食品與藥物管制署（FDA）實際上尚未批准...

醫院缺很大！美FDA前局長：縱莫德納獲批 疫苗短缺將持續

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長戈特利布18日表示，他預期新冠疫苗短缺情形將持續到下周，即便FDA批准莫德納疫苗。

莫德納新冠疫苗 美FDA批准

美國食品藥物管理局（FDA）的專家顧問小組17日表決通過，支持莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗普遍分配給民眾施...

斯洛伐克總理馬托維奇確診 曾出席歐盟峰會

斯洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovic）今天表示，他已驗出2019冠狀病毒疾病（COVID－19）陽性反應，距他...

菲律賓祭出面罩防疫 慢跑或長灘島度假都要戴

因應耶誕節臨近帶來疫情攀升風險，馬尼拉當局15日起要求民眾外出必須戴上口罩和防護面罩，騎自行車或慢跑時也不例外。即使到了...

圖表看疫情／新冠肺炎全球確診逾7489萬例 超過166萬人病故

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（台灣18日晚間7時），全球至少166萬2792人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少7489萬910例確診...

馬克宏峰會上染新冠肺炎？梅克爾檢測呈陰性

從疫情爆發以來，歐洲理事會工作人員就在盡一切努力減少歐盟各國國家和政府領導人接觸或傳播新冠病毒的風險。包括與會者必須戴口罩、保持社交距離，代表團團員人數減少到最低...

又一政治聞人染疫不治 蒲隆地前總統病逝巴黎

數名近親家屬告訴法新社，非洲小國蒲隆地的前總統布約亞（PierreBuyoya）因感染2019冠狀病毒疾病（Covid-...

東京新冠肺炎破5萬例 長崎第2位縣議員染疫

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，東京都今天新增664例確診病例後，累計病例數已破5萬例；長崎縣...

新冠疫苗比一比…莫德納可冰存30天 輝瑞僅5天

莫德納(Moderna)公司研發的新冠疫苗17日通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)小組審核，一旦批准緊急使用，將成為輝瑞...

雪梨爆發新冠病毒群聚感染 近兩周無本土病例破功亮警訊

澳洲雪梨17日傳出新冠肺炎群聚感染，且確診人數持續擴大，當地衛生官員加緊追蹤感染源，25萬民眾更被要求待在家中，宣告當地...

熱門新聞

蘇偉碩將聲請蔡英文作證 網翻出蔡當年反毒牛演講稱快存證

告發蘇偉碩 食藥署長：難道我們做政府只能讓他一直講

俄芭蕾舞團44成員回家 指揮中心：今天分3批搭機離台

蘇偉碩反萊豬遭告 孫大千：民進黨成聽話服從舔美政權

退輔會加入追殺蘇偉碩？控蘇不實言論記者會「急喊卡」

退輔會：蘇偉碩違反紀律已早被免職 勿再稱榮總醫師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。