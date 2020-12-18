馬克宏峰會上染新冠肺炎？梅克爾檢測呈陰性

從疫情爆發以來，歐洲理事會工作人員就在盡一切努力減少歐盟各國國家和政府領導人接觸或傳播新冠病毒的風險。包括與會者必須戴口罩、保持社交距離，代表團團員人數減少到最低。

法國總統馬克宏感染新冠的消息公布後，歐洲理事會一名發言人表示，「峰會遵守了所有的衛生標準，我們沒有得到其他與會者新冠測試呈陽性的消息。」

峰會上，馬克宏曾和梅克爾舉行了單獨會面。眾所周知，梅克爾在保持社交距離方面毫不含糊，而且總是配戴被視為非常安全的FFP2口罩(相當於N95口罩）。德國總理府發言人表示，梅克爾在峰會數天後進行了例行新冠檢查，結果為陰性。這位發言人還表示，梅克爾祝願馬克宏早日康復。

從防疫角度講，應該對參加此次峰會的所有人都立即進行接觸追蹤。然而，歐盟各國在接觸追蹤問題上有不同的規定，因此無法按照統一規則行事。

同樣參加了峰會的歐委會主席馮德萊恩本周四通過發言人表示，她本周一進行了新冠測試，結果為陰性。西班牙首相桑切斯和歐洲理事會主席米歇爾則宣布進行自我隔離。馬克宏近日曾和米歇爾、桑切斯以及葡萄牙總理科斯塔共進午餐。米歇爾的發言人已宣布，米歇爾12月15日的檢測結果呈陰性。

面對面對話不可替代？

理論上講，歐盟各國領導人今春約定只開視訊會議。但在視頻會議上，各國首腦們通常只是照念事先準備好的講稿。人們看到，峰會中一旦少了雙邊會晤的可能性，而且所有會談都被記錄，那麼會議取得實質性結果的幾率就會降低。

在上周的布魯塞爾峰會上，正是因為多國領導人耗時數小時和波蘭總理莫拉維茨基交流，了解他的顧慮，才最終說服他參加投票，令歐盟的氣候保護目標取得了突破。

同樣，在歐盟各國的預算談判中，面對面的對話也被視為發揮了重要作用。7月，歐盟領導人還曾舉行4天馬拉松面對面談判，最終就應對新冠危機的「復蘇基金」達成一致。

視訊談判則被證明效果不理想。這也是歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)和英國歐盟事務顧問弗羅斯特(David Frost)同意恢復面對面會談的原因，尤其是在最後期限日益逼近之際。兩人都曾確診感染新冠，但均已康復。

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