聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬克宏峰會上染新冠肺炎？梅克爾檢測呈陰性

德國之聲 / 德國之聲
從疫情爆發以來，歐洲理事會工作人員就在盡一切努力減少歐盟各國國家和政府領導人接觸或傳播新冠病毒的風險。包括與會者必須戴口罩、保持社交距離，代表團團員人數減少到最低。圖／德國之聲中文網
從疫情爆發以來，歐洲理事會工作人員就在盡一切努力減少歐盟各國國家和政府領導人接觸或傳播新冠病毒的風險。包括與會者必須戴口罩、保持社交距離，代表團團員人數減少到最低。圖／德國之聲中文網

從疫情爆發以來，歐洲理事會工作人員就在盡一切努力減少歐盟各國國家和政府領導人接觸或傳播新冠病毒的風險。包括與會者必須戴口罩、保持社交距離，代表團團員人數減少到最低。

法國總統馬克宏感染新冠的消息公布後，歐洲理事會一名發言人表示，「峰會遵守了所有的衛生標準，我們沒有得到其他與會者新冠測試呈陽性的消息。」

峰會上，馬克宏曾和梅克爾舉行了單獨會面。眾所周知，梅克爾在保持社交距離方面毫不含糊，而且總是配戴被視為非常安全的FFP2口罩(相當於N95口罩）。德國總理府發言人表示，梅克爾在峰會數天後進行了例行新冠檢查，結果為陰性。這位發言人還表示，梅克爾祝願馬克宏早日康復。

從防疫角度講，應該對參加此次峰會的所有人都立即進行接觸追蹤。然而，歐盟各國在接觸追蹤問題上有不同的規定，因此無法按照統一規則行事。

同樣參加了峰會的歐委會主席馮德萊恩本周四通過發言人表示，她本周一進行了新冠測試，結果為陰性。西班牙首相桑切斯和歐洲理事會主席米歇爾則宣布進行自我隔離。馬克宏近日曾和米歇爾、桑切斯以及葡萄牙總理科斯塔共進午餐。米歇爾的發言人已宣布，米歇爾12月15日的檢測結果呈陰性。

面對面對話不可替代？

理論上講，歐盟各國領導人今春約定只開視訊會議。但在視頻會議上，各國首腦們通常只是照念事先準備好的講稿。人們看到，峰會中一旦少了雙邊會晤的可能性，而且所有會談都被記錄，那麼會議取得實質性結果的幾率就會降低。

在上周的布魯塞爾峰會上，正是因為多國領導人耗時數小時和波蘭總理莫拉維茨基交流，了解他的顧慮，才最終說服他參加投票，令歐盟的氣候保護目標取得了突破。

同樣，在歐盟各國的預算談判中，面對面的對話也被視為發揮了重要作用。7月，歐盟領導人還曾舉行4天馬拉松面對面談判，最終就應對新冠危機的「復蘇基金」達成一致。

視訊談判則被證明效果不理想。這也是歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)和英國歐盟事務顧問弗羅斯特(David Frost)同意恢復面對面會談的原因，尤其是在最後期限日益逼近之際。兩人都曾確診感染新冠，但均已康復。

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 馬克宏 梅克爾

相關新聞

提升大眾信心！美國副總統潘斯公開接種新冠疫苗

美國副總統潘斯18日上午在華府公開接種新冠疫苗，並透過電視現場直播，藉此提升大眾對疫苗的信心。潘斯的妻子凱倫也同場接種疫...

越俎代庖？川普搶在食藥署前宣稱莫德納疫苗已核准

美國總統川普18日推文稱：「莫德納疫苗獲壓倒性核准，將立即開始配送。」但主管機關食品與藥物管制署（FDA）實際上尚未批准...

圖表看疫情／新冠肺炎全球確診逾7489萬例 超過166萬人病故

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（台灣18日晚間7時），全球至少166萬2792人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少7489萬910例確診...

馬克宏峰會上染新冠肺炎？梅克爾檢測呈陰性

從疫情爆發以來，歐洲理事會工作人員就在盡一切努力減少歐盟各國國家和政府領導人接觸或傳播新冠病毒的風險。包括與會者必須戴口罩、保持社交距離，代表團團員人數減少到最低...

又一政治聞人染疫不治 蒲隆地前總統病逝巴黎

數名近親家屬告訴法新社，非洲小國蒲隆地的前總統布約亞（PierreBuyoya）因感染2019冠狀病毒疾病（Covid-...

東京新冠肺炎破5萬例 長崎第2位縣議員染疫

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，東京都今天新增664例確診病例後，累計病例數已破5萬例；長崎縣...

新冠疫苗比一比…莫德納可冰存30天 輝瑞僅5天

莫德納(Moderna)公司研發的新冠疫苗17日通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)小組審核，一旦批准緊急使用，將成為輝瑞...

雪梨爆發新冠病毒群聚感染 近兩周無本土病例破功亮警訊

澳洲雪梨17日傳出新冠肺炎群聚感染，且確診人數持續擴大，當地衛生官員加緊追蹤感染源，25萬民眾更被要求待在家中，宣告當地...

輝瑞將提疫苗批准申請 日本最快2021年3月開打

日媒報導，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，預...

一人病倒全國升天？法國馬克宏「染疫政治事件簿」

「讓我們繼續關心高燒不退的馬克宏...」法國總統馬克宏17日上午確診感染武漢肺炎，是繼美國總統川普、英國首相強生後，西方世界又一名「中標染疫」的重要領袖。法國總統府愛麗舍宮表示，42歲的馬克宏目前已出現了高燒、咳嗽、流鼻水與異常疲倦的症狀，並獨自前往凡爾賽行宮「隔離靜養」；儘管病況並不嚴重，但在發病前的12小時內，馬克宏卻密集地召集總理、國會兩院議長...等「國家領導要人團」一同共進晚餐，因此當總統級的確診消息公開後，法國政府的內閣領導與大型政黨的菁英幹部，幾乎全是高風險範圍的「密切接觸者」。

港社區檢測中心測出477例初陽 比例為0.19％

香港社區檢測中心11月15日啟用，港府公布，過去一個月以來，有約24.5萬人接受新冠肺炎檢測，其中477個樣本的檢測結果...

大陸學者：春節能不回家就先別回 避免交叉感染

大陸一年一度的「春運」預計下個月底登場，但中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮呼籲大陸民眾，有需要回家過年的人，可安...

熱門新聞

蘇偉碩將聲請蔡英文作證 網翻出蔡當年反毒牛演講稱快存證

俄芭蕾舞團44成員回家 指揮中心：今天分3批搭機離台

告發蘇偉碩 食藥署長：難道我們做政府只能讓他一直講

蘇偉碩反萊豬遭告 孫大千：民進黨成聽話服從舔美政權

退輔會加入追殺蘇偉碩？控蘇不實言論記者會「急喊卡」

退輔會：蘇偉碩違反紀律已早被免職 勿再稱榮總醫師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。