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香港新增70例新冠肺炎確診 25起源頭不明

中央社 / 台北18日電
香港今天新增70例2019冠狀病毒疾病。（新華社）
香港今天新增70例2019冠狀病毒疾病。（新華社）

香港今天新增70例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診，64例為本土感染，當中25例源頭不明；病毒檢測一採陽性的初步確診個案則超過70例。

根據香港衛生部門統計，香港累計確診已達7970例，並有兩名確診患者病逝，累計死亡病例128人。

綜合香港電台、明報新聞網等港媒報導，香港新增一起音樂教室群聚感染，累計10例個案；公立醫院醫護人員也出現群聚感染，這些人員曾出席超過10人的家庭聚會。

據報導，香港懲教署今天也公布，羅湖懲教所一名懲教人員昨晚初步確診，因此羅湖懲教所所有職員、受刑人均須接受檢測。

新冠肺炎 COVID-19

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