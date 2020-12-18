英媒：中國部分新冠疫苗 臨床實驗程序並不完備

英國金融時報17日發表文章指出，中國研製的2019冠狀病毒疫苗中，有的連第1階段動物實驗的數據都沒公布，就進入人體臨床試驗。若對外輸出，恐有外交、政治及經濟風險。

這篇由中國南方報業集團出身、現任察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛撰寫，題為「中國疫苗走向世界需解決的問題」的文章指出，中國疫苗走出國門，首先面臨的是疫苗品質合格的程序問題。

文章指出，依國際公認的研發疫苗程序，新疫苗應進行動物和人體的臨床試驗，並證明合格，才可使用在人體。首先是用動物做實驗，並向大眾公布試驗數據和資料後，才可進入第3期的人體臨床試驗階段。

文章引述中國國務院副總理孫春蘭日前視察北京市相關單位時，曾針對現階段中國疫苗的研發進程表示，要繼續科學嚴謹推進疫苗第3期臨床試驗，「嚴格按照法律、法規和國際認可的技術標準」做好審評審批工作，確保疫苗安全有效，經得起各方面檢驗。

這篇文章直指，孫春蘭上述談話，說明中國疫苗沒有走完國際公認的全部研發流程，與歐美的疫苗研發情況不同。

作者曹辛表示，據他了解，中國研製的這些疫苗中，有的疫苗連第1階段動物實驗的數據都沒有公布，就進入人體臨床試驗了。因此，當前沒有一款中國疫苗獲得了國家藥監局的批文。也就是說，這些疫苗在法律上是有問題的。相形之下，目前在英、美開始使用的疫苗，都有合法批文。

至於阿拉伯聯合大公國日前反而先批准中國疫苗使用，文章指出，這看似合法，但若未來出現危及健康的問題，鑑於中國敏感的國際環境，在國外註冊並不能擺脫外交、政治、法律和經濟責任。

文章提到，如果中國疫苗出現問題，世界會對中國的科技水平、產品品質及綜合國力產生非常負面的印象。在國際輿論上，媒體必會掀起一場集中批評中國的報導浪潮，加上連北韓考慮使用的也是俄羅斯而非中國疫苗，都將提供國際輿論批評的依據，釀成外交和政治風波。

而同樣在中國敏感的國際環境下，如果疫苗出現問題，個人、團體乃至國家之間的經濟糾紛及法律訴訟，發生的可能性很高，屆時事情會更加複雜。

文章提到，針對中國擅長的滅活疫苗，由於中國疾控中心主任高福曾表示，待解決的抗體依賴增強作用（ADE）問題暫時無法解決，使這類疫苗獲得藥監局批准的機會尚待觀察，因為這在國內外都存在著法律責任的問題。