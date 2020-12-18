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英美都開始打疫苗，新加坡本月會收到...台灣為何要等到明年第二季

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
輝瑞疫苗。路透
輝瑞疫苗。路透

摘要

1.歐美國家如英國、美國和加拿大都已經批准疫苗，準備開始全面施打，亞洲國家則以新加坡跑最快，將在本月底收到疫苗。

2.《日經亞洲評論》引述台灣衛福部長陳時中說法，稱台灣已向藥廠下單1千萬劑疫苗並支付訂金，預計2021年第2季可開放接種。

英國已於12月8日起，開放民眾接種美國輝瑞與德國生技公司「BioNTech」合作研發的COVID-19疫苗；加拿大隔日也批准了同樣的疫苗，下週開始大規模接種；美國11日也批准「緊急使用授權」，眼看歐美國家紛紛開始接種疫苗，何時輪到亞洲國家呢？

《日經亞洲評論》分析，亞洲國家能多快打到疫苗，取決這5件事。

第一，當地政府批准疫苗的時程；第二，誰提供疫苗？也就是各國的疫苗來源；第三，當地的供應鏈準備好了嗎？例如裝疫苗的小玻璃瓶有沒有短缺之虞；第四，醫院準備好了嗎？大型醫院或有足夠的冷凍設備，小型醫院則未必。最後，是中國的疫苗生產進度，中國已承諾和亞洲鄰國分享疫苗。

施打疫苗，新加坡是亞洲第一

《路透》報導，亞洲國家中，新加坡拔得頭籌，預計本月底將收到輝瑞疫苗，會讓總理李顯龍及閣員儘早接種。

根據《亞洲新聞台》（CNA），自疫情大流行初期，新加坡政府就默默在幕後部署，以確保能獲得疫苗。他們很早就與製藥公司接觸，親身了解科學知識，該國政府也與輝瑞、莫德納（Moderna）等公司簽署預購協議，提前支付首期款項。

除此之外，新加坡還和疫苗開發公司合作，吸引這些公司在國內建立疫苗生產力，防治全球供應鏈被破壞。該國政府多管齊下，確保新加坡在各國排隊等疫苗時，不會落於人後。

同時，新加坡也爭取成為東南亞區的主要疫苗物流中心，也已經有藥廠看準當地供電等基礎建設完善，建立疫苗冷藏庫。其中一間在新加坡設立疫苗冷藏中心的企業裕利醫藥（Zuellig Pharma）發言人范莫科特（Tom Vanmolkot）接受《BBC》訪問表示，新加坡的電力供應穩定，因此在冷凍疫苗上沒有太大問題。

即使想趕在奧運前全面施打疫苗，日本仍謹慎以待

日本對於施打疫苗一事，格外謹慎。《日經亞洲評論》指出，由於輝瑞及BioNTech合作的疫苗，全球6國44000位試驗者當中，只有5%受試者是亞洲人，因此日本獨立機關「醫藥品醫療機器綜合機構」（PMDA）認為，日本必須另進行試驗，以確認疫苗效果和安全性。

目前，輝瑞已於10月20日在日本展開小規模試驗，至於另一款由英國、瑞典合資藥廠「阿斯特捷利康」（AstraZeneca）的疫苗，則在8月時就開始在日本進行試驗，可望獲得日本核准使用疫苗，通常這類批准程序需要1年時間，但PMDA表明此為緊急狀態，因為日本希望趕在2021年7月23日奧運登場前，讓民眾都能接種疫苗。

台灣自COVAX採購疫苗，2021第二季可開放接種

《日經亞洲評論》引述台灣衛福部長陳時中說法，每人需要2劑疫苗，因此台灣需要購入近1500萬劑。

他表示台灣已向藥廠下單1千萬劑疫苗並支付訂金，預計2021年第2季可開放接種。另外台灣也向世界衛生組織（WHO）、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病應對創新聯盟（CEPI）共同領導的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）採購逾400萬劑疫苗。

中國積極展開「疫苗外交」，馬來西亞、柬埔寨受惠

至於計畫展開「疫苗外交」挽回國際形象的中國，預計12月底開放大眾接種，而鄰國柬埔寨會是受惠者之一，馬來西亞私人機構也與中國製藥廠簽訂單，像是電商MyEG和安徽智飛龍科馬生物製藥公司合作，進行第3期人體試驗。

《CNBC》報導，中國已向一些發展中國家授與其疫苗的優先使用權，《CNN》也指出，中國官方已經選定了深圳國際機場，作為中國向世界各國配送疫苗的基地，現已在機場內打造多個冷藏庫，並由專業防控人員進駐。

經濟學人智庫的分析師佩吉賈特（Imogen Page-Jarrett）告訴《CNBC》，中國主動提供疫苗不完全是利他的，他們可能會藉此對這些國家施加壓力，以支持北京的商業和政治利益。「疫苗可能是中國擴大影響力和軟實力的手段。」他說。

（參考來源：ReutersNikkei Asia ReviewBBCCNACNNCNBC

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