香港疫情持續惡化 新增源頭不明病例占37%

香港今天新增96例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，根據官方統計，過去一週新增確診中，源頭不明個案占37%，而無症狀感染者則占23%。

根據香港電台、明報新聞網，截至17日凌晨0時，香港新增96例確診，90例屬本土感染，當中26例為感染源頭不明，52例與其他個案相關；其餘6例為境外移入。另外，一採陽性的初步確診也新增超過70例。

據報導，一名80歲確診老翁昨晚病逝，香港累計死亡病例達124例。

香港食物及衛生局副局長徐德義表示，12月3日至12月9日，香港新增680例確診，當中30%為源頭不明；12月10至16日新增624例確診，源頭不明個案占37%，而無症狀感染者則占23%。

徐德義指出，過去兩週疫情嚴峻，確診數持續高發，社區傳播風險仍然很高。不過，由於上週才開始將社交距離措施收緊至最嚴謹的程度，病毒潛伏期可能多於14天，措施效果仍有待觀察。