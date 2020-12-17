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歐洲慶聖誕要戴口罩 WHO赴武漢調查

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
WHO呼籲歐洲國家在耶誕節一定要做好防疫措施，並將派遣調查團前往中國疫調。（Photo by Steven Sun on Wikimedia under CC 4.0）
WHO呼籲歐洲國家在耶誕節一定要做好防疫措施，並將派遣調查團前往中國疫調。（Photo by Steven Sun on Wikimedia under CC 4.0）

WHO在16日警告歐盟，歐洲接下來的疫情難以降溫，各國民眾在耶誕假期最好都要戴上口罩，以避免群聚。對此，歐洲各國也祭出關閉餐廳、限制聚會人數等措施。另外，WHO也終於決定派遣專家前往疑似新冠疫情的起源地中國武漢，先前美國、澳洲都質疑WHO不敢調查中國，但中國反駁稱，疫情有可能不是起源自中國。

封鎖下的聖誕夜

根據《英國廣播公司》報導，WHO警告，歐洲的疫情可能因為耶誕假期、家人團聚的原因，會在2021年初再次迎來高峰，因此他們呼籲歐洲民眾在耶誕假期期間一定要戴口罩、遵守防疫措施。德國也隨即在16日率先關閉學校與非必要商業店家，歐盟執委會主席馮德萊恩更表示，會設法在1星期內批准輝瑞疫苗施打。

WTO在會議結束前建議民眾，耶誕假期若要聚會最好在室外，如果在室內最好要戴口罩與保持社交距離，「雖然這樣做感覺很詭異，但這是最好阻絕疫情的方式。」，並避免搭乘大眾交通運輸，如果要滑雪的話，也請滑雪場採取限額措施避免群聚感染。

德國的封城會到明年1月10號，政府嚴格禁止理髮廳營業。義大利衛生官員建議政府耶誕節將主要城市封鎖，法國的禁令甚至會到1月20日，英國餐廳除了外送服務外，不准開店營業，奧地利將推出耶誕節防疫計畫，立陶宛甚至不准戶與戶之間串門子交流，各國面對耶誕假期都嚴陣以待。

中國調查可信度低

根據《路透社》報導，WTO將會派遣1支調查小組，在明年1月的第1周到中國武漢進行疫源調查，隨隊的WTO科學家科克稱，他們並不是要怪罪中國，而是想透過調查，研究未來要如何預防類似的大規模病毒傳播。過去中國並不願意讓外界入境調查中國是否為新冠疫情起源地，讓美國與澳洲非常不滿。

WHO首席科學家安巴克表示，他們將會著重在當初生鮮市場感染的案例，他也澄清目前並沒有明確證據顯示該病毒為人造病毒，但外界擔心中國不願意提供透明資料，相關個案也可能迫於壓力，不會說實話。中國先前除了不讓調查隊進入外，也宣稱病毒可能是從歐洲透過冷凍貨運傳播到中國。

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