推特打擊誤導性疫苗推文 優先移除最有害假内容
社群平台推特（Twitter）今天表示，將效仿臉書（Facebook）和YouTube，下週開始嚴打散播有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗不實消息的虛假推文。
法新社報導，推特已經開始針對含有錯誤資訊的推文採取行動，包括關於病毒如何傳播，以及佩戴口罩等公共衛生措施的功效。
推特在一項聲明中指出：「我們將優先移除最有害的誤導性消息，然後開始標記那些可能包含有關疫苗誤導性消息的推文。」
「我們專注於減少對人們健康和幸福造成潛在傷害的誤導性訊息。」
這項政策將針對聲稱疫苗是故意用來傷害或控制人的說法採取行動。
推特也表示，自2021年初起，將對疫苗「未經證實謠言、有爭議聲明以及不完整或斷章取義的消息」加註警告標籤。
推特發言人表示，公司將和公共衛生夥伴合作，一同判定哪些疫苗誤導性推文危害大至需予以移除。
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