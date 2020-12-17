中國新冠疫苗單價浮現 台幣每劑860元 屬全球偏高價位

中國自製新冠肺炎疫苗價格輪廓逐漸浮現。中國媒體報導，江蘇省官方日前招標採購、由科興生技等業者得標的2款新冠疫苗，得標價為每劑人民幣200元（新台幣860元）。

在此之前，根據報導，浙江省嘉興市為全市有需要人員緊急使用的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，每劑也是200元。中國輿論因此普遍猜測，200元似有可能是未來中國自製疫苗上市的公訂單價。

人民幣200元的疫苗單價，約合30.6美元。綜合外電報導，輝瑞（Pfizer）11月中旬公布的疫苗單價僅19.5美元；莫德納（Moderna）11月下旬的報價則為37美元，視採購量可降至25美元；英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合製疫苗，只有3至4美元。

因此，與歐美疫苗相較，中國疫苗未來若果真定價人民幣200元，在全球將屬偏高價位。

而在目前已知程序至少需要注射2劑的情況下，若以單價200元計算，中國民眾完成一個預防注射的程序，需花費400元。這個價格，大致落在中國民眾先前在各網路平台預測的150至200元區間上限。

但自由亞洲電台（RFA）日前引述廣州、武漢居民說法指出，當地開放民眾接種的新冠疫苗，每劑要價卻高達2700元，且整個預防程序需要注射3劑，也就是需要8100元。不過，這一說法目前無法得到證實。

綜合中國媒體報導，江蘇省藥品（醫用耗材）陽光採購和綜合監管平台日前發布「關於公布新型冠狀病毒疫苗採購結果的通知」，由北京科興中維生物技術有限公司及北京生物製品研究所有限公司等2家業者得標，得標價均為每劑200元。這批疫苗將供江蘇省境內緊急使用。

不過，鳳凰網曾報導，巴西聖保羅州政府與科興生技9月底簽約購買4600萬劑疫苗，合約單價僅2美元，實際成交價恐低於此數，曾引起不少中國民眾質疑。