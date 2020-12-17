世衛專家料一月赴中 調查恐如大海撈針

(德國之聲中文網) 路透社報導，世界衛生組織國際專家團預計在1月第一周前往中國調查新冠病毒起源。

周三(12月16日)，一名外交官以及專家小組中的一名成員向路透社證實此事。現在，世衛組成的專家團大約有12到15人，預計前往武漢檢視中國研究者搜集的樣本，包括人體以及動物樣本，著手開始初步研究。

世衛專家小組中的一名丹麥籍成員費舍爾（Thea Fischer）說，小組在新年過後會馬上動身前往中國，包括抵達後兩周的隔離期在內，預計在中國停留6周。

他表示，根據條款，「第一階段的調查現在應該要已經完成，我們應該要有一些結果。如果我們抵達中國之後會拿到(那些結果)的話...那就太棒了。我們就可以進入第二階段。」

一名西方國家外交官也表示，預計專家小組在1月初，趕在世界衛生組織執行委員會1月18日開幕以前動身。他說中國和世衛組織都「面臨巨大的壓力」。

此前，一些西方國家曾對國際專家小組赴中行程一再延期感到憂慮。甚至有西方國家外交官抱怨，沒有在現場的專家與醫生或研究人員討論、或是調閱實驗室樣本等方面都缺乏透明度。但另一名西方國家外交官則認為，專家小組的任務有「良好的基礎」，也說世界衛生組織必須接受中國的某些條件才能確保順利入境。

世衛組織發言人賈薩雷維奇（Tarik Jasarevic）透過電子郵件回復路透社說，專家小組已經在辦理前往中國的手續，他也希望能在一月出行。

「有如大海撈針」

世界動物衛生組織(OIE)的一名專家漢彌爾頓 （Keith Hamilton）也會參與調查。他在周二(12月15日)告訴路透社，一種與新冠病毒相似但是不完全相同的病毒曾在馬蹄蝠身上被發現，暗示新冠病毒在感染人類以前，首先傳播到動物或是中間宿主。他說: 「進行動物監測十分困難，就像是大海撈針。」

世界衛生組織的動物疾病專家康彼德 （Peter Ben Embarek）上個月表示，考察團將嘗試訪問市場工作人員，了解他們當初如何感染新冠病毒。他說:「沒有任何跡象顯示病毒是人造的。」

中國官媒曾以進口冷凍包裝食品中發現新冠病毒為由，引用一些聲稱新冠病毒去年就已經在歐洲傳播的科學論文，聲稱在武漢爆發新冠疫情之前，新冠病毒在海外就已經存在。

張慈/鄒宗翰 (路透社)

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