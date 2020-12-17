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我駐瓜地馬拉、巴拉圭大使館確診案例 目前皆已康復
外交部拉美司司長俞大㵢今天表示，我駐瓜地馬拉大使館及派訓駐巴拉圭大使館的人員確診案例，確診人員目前都已經康復，採檢結果為陰性。
我駐瓜地馬拉大使館一名人員11月25日確診新冠肺炎，駐巴拉圭大使館一名人員本月5日確診新冠肺炎。
俞大㵢今天在外交部例行記者會上表示，兩名確診人員症狀都是輕症，之前確診後在家隔離、療養，經過隔離後都已經康復，再進行PCR採檢結果都是陰性。
俞大㵢說，兩個大使館在出現個案確診後，都遵循當地防疫要求及外交部對海外館處的因應措施，人員分組分流上班，辦公室消毒，以維護其他人員健康及館務正常運作。
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