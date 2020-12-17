中國新增7例境外移入確診 3人來自美國同班機
中國16日新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）境外移入確診，其中上海占6例，有3名病患從美國乘坐同一班飛機抵達中國，機上133名密切接觸者都須隔離觀察。
中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團16日新增7例確診，都是境外移入病例，分別是上海通報的6例和廣東的1例。當天沒有新增死亡病例；新增1例黑龍江省通報的本土疑似病例。
上海市政府新聞辦公室所屬微信公眾號「上海發布」指出，當地新增的6例境外移入確診分別來自美國、法國和義大利，其中有3例乘坐同一航班從美國出發，同機的133名密切接觸者都已集中隔離觀察。
黑龍江省衛健委網站則表示，當地新增的1例疑似病例是由東寧市通報，患者是之前確診病例的密切接觸者。
國家衛健委統計，中國現有301例確診，累計治癒出院8萬1842例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6777例，現有疑似病例4例，累計追蹤到的密切接觸者88萬9386人，還在醫學觀察的密切接觸者6792人。
在無症狀感染者部分，中國16日新增6例，當天沒有轉為確診病例，當天解除醫學觀察7例，還在醫學觀察的無症狀感染者有198人。
在港澳累計確診方面，香港特別行政區共7803例，其中6439人出院、123人死亡；澳門特別行政區46例，都已出院。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言