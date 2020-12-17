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中國新增7例境外移入確診 3人來自美國同班機

中央社 / 台北17日電
圖為上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。新華社
圖為上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。新華社

中國16日新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）境外移入確診，其中上海占6例，有3名病患從美國乘坐同一班飛機抵達中國，機上133名密切接觸者都須隔離觀察。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團16日新增7例確診，都是境外移入病例，分別是上海通報的6例和廣東的1例。當天沒有新增死亡病例；新增1例黑龍江省通報的本土疑似病例。

上海市政府新聞辦公室所屬微信公眾號「上海發布」指出，當地新增的6例境外移入確診分別來自美國、法國和義大利，其中有3例乘坐同一航班從美國出發，同機的133名密切接觸者都已集中隔離觀察。

黑龍江省衛健委網站則表示，當地新增的1例疑似病例是由東寧市通報，患者是之前確診病例的密切接觸者。

國家衛健委統計，中國現有301例確診，累計治癒出院8萬1842例，累計死亡4634例，累計報告確診8萬6777例，現有疑似病例4例，累計追蹤到的密切接觸者88萬9386人，還在醫學觀察的密切接觸者6792人。

在無症狀感染者部分，中國16日新增6例，當天沒有轉為確診病例，當天解除醫學觀察7例，還在醫學觀察的無症狀感染者有198人。

在港澳累計確診方面，香港特別行政區共7803例，其中6439人出院、123人死亡；澳門特別行政區46例，都已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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